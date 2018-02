Aurora Betti / Grave lutto per l’ex protagonista di Temptation Island: è morto il nonno

Aurora Betti, grave lutto per l'ex protagonista di Temptation Island: è morto suo nonno; la notizia tramite Instagram dove ha postato una foto e l'ultimo saluto.

01 febbraio 2018 Valentina Gambino

Grave lutto per Aurora Betti

Grave lutto per Aurora Betti, ex protagonista di Temptation Island. La ragazza ha perso il nonno di recente e postando le loro mani, ha condiviso uno scatto su Instagram scrivendo semplicemente: "Addio GRANDE nonno". Tanti i messaggi di condoglianze ed affetto per l'ex fidanzata di Gianmarco Valenza. Dopo il reality show bollente, la bionda ha completamente cambiato vita fino ad incontrare il suo Simone e mettere su famiglia in maniera seria con l'arrivo del piccolo Diego. Intervistata da Today la scorsa estate, prima che il programma avesse nuovamente inizio, aveva raccontato che la sua esperienza in TV le sembrava risalire proprio ad un'altra vita: "All'epoca ero una ragazzina, ero curiosa di sperimentarmi in esperienze nuove. È stato per questo che ho scelto di partecipare ad un reality: il mondo dello spettacolo mi intrigava. Ero più spensierata, un po' più spericolata: ore piccole di notte, qualche bicchiere in più la sera. Mai avrei pensato di fare progetti a lungo termine: sposarmi ed avere una famiglia non erano ambizioni imminenti. Mio figlio mi ha resa più consapevole".

Aurora Betti, l’amore per Simone e Diego

Nel frattempo, dopo la sua esperienza con Temptation Island, lei e Gianmarco Valenza hanno ricucito un ottimo rapporto e adesso sono amici. E per quanto riguarda gli attacchi che il pubblico le aveva riservato? "Io me ne sono fregata, perché mi sono resa conto di non essere capita. I telespettatori mi hanno accusata di essere “libertina”, quando in realtà, per indole, mi trovo bene da sempre a fare amicizia con i ragazzi", aveva confessato. In ultimo, racconta cosa la lega all'attuale compagno Simone Aresti, giocatore del Ternana Calcio: "Prima di essere il mio compagno, è mio confidente. Abbiamo iniziato una frequentazione da amici. Poi è scattata la scintilla. Così ho lasciato Milano per seguire i suoi impegni professionali: oggi conviviamo a Terni. Non ho mai provato per nessuno ciò che sento per lui: ha cancellato tutte le mie storie precedenti. Per la prima volta ho presentato un fidanzato alla mia famiglia". Sicuramente quindi, anche l’amore e l’affetto di Simone e il piccolo Diego, l’aiuteranno a superare questo grave lutto.

