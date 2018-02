BEAUTIFUL/ Katie è davvero pericolosa? La tensione sale tra lei e Quinn (Anticipazioni 1 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 1 febbraio; Katie continua ad osservare Quinn con un telescopio, convinta che la vicina di casa compirà presto un nuovo imperdonabile errore.

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

La tensione cresce puntata dopo puntata a Beautiful, soprattutto per quanto riguarda la rivalità sempre più evidente tra Katie e Quinn. La Logan, furiosa in seguito al licenziamento dalla Forrester Creations, ha puntato una pistola contro la moglie di Eric anche se si è trattato solo di un falso allarme: l'intervento di Ridge ha evitato il peggio e la situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze. Di lì a poco però Katie ha dimostrato di non avere capito molto da quella esperienza e ha cominciato a spiare Quinn con il telescopio dalla sua villa, convinta che avrebbe compiuto un nuovo passo falso. Ma fin dove arriverà in questa sua fissazione nei confronti di Quinn e della sua relazione con Ridge? Il timore che la sua vicina di casa sia pericolosa si farà sempre più chiaro nella mente della Fuller, che continuerà a tenere gli occhi aperti dopo il brutto gesto compiuto dalla sua nemica. Farà bene a non fidarsi di lei? L'odio di Katie potrà davvero causare una tragedia?

Beautiful: il ritorno dei Raya

Insieme alle vicende di Quinn e Katie, nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio continueranno a tenere banco le vicissitudini legate a Nicole e alla scoperta della sua sterilità secondaria (dovuta alle aderenze della sua prima gravidanza). Rick e Maya, resosi conto che qualcosa di strano sta accadendo a Los Angeles, decideranno di anticipare i tempi del loro ritorno da Parigi. I coniugi Forrester penseranno infatti che Lizzie sia di peso alla loro parente ma mai potranno sospettare che le cose sono ben diverse: Nicole non è affatto dispiaciuta di trascorrere gran parte del suo tempo in compagnia di Lizzie, la bambina che lei stessa ha partorito e che d'ora in avanti sarà per lei l'unica possibilità di diventare madre. La situazione potrebbe sfuggire presto di mano a tutti i protagonisti di questa inaspettata vicenda: Nicole deciderà di fare un passo indietro, riprendendosi la piccola Lizzie?

