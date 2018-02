BELEN RODRIGUEZ/ Foto, in costume da bagno per Swarovski: il viaggio negli Stati Uniti continua

Belen Rodriguez si trova ancora negli Stati Uniti per la campagna pubblicitaria di Swarovki. In Italia invece si torna a parlare della conduzione del Grande Fratello Nip.

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez prosegue la sua trasferta a New York, città nella quale si è recata per la nuova campagna pubblicitaria della Swarovski. Nel suo profilo Instragram la modella ha presentato con soddisfazione uno dei suoi scatti, nei quali appare in costume da bagno mentre indossa alcuni dei gioielli del famoso brand (clicca qui per vedere l'immagine). L'occasione è stata perfetta per conoscere un po' meglio anche la Grande Mela, tra passeggiate nei pressi dei più famosi edifici e un locale alla moda, nel quale Belen si è recata in compagnia del suo entourage. E mentre la sua trasferta newyorkese prosegue, Andrea Iannone si trova ancora a Sepang per le prove della MotoGp che lo terranno impegnato fino al prossimo fino settimane. Il pilota è atteso da un desiderio di riscatto ad una stagione deludente, nella quale è stato spesso accusato di non avere avuto la sufficiente concentrazione per il suo lavoro proprio a causa della sua relazione con la famosa showgirl.

Belen Rodriguez: la conduzione del Grande Fratello Nip è ancora possibile

Se la carriera di Belen Rodriguez nel mondo della moda non conosce crisi, la televisione potrebbe offrire a breve una cocente delusione. Fino a qualche setttimana, l'argentina era data per quasi certa conduttrice del Grande Fratello Nip anche se poi qualcosa è cambiato. Mediaset ha deciso di prendere in considerazione anche altre soluzioni di maggiore esperienza e si è fatta forte la pista che portava a Barbara Palombelli, l'attuale conduttrice di Forum. Qualcosa però è cambiato, come riporta il settimanale Chi: "La conduzione del Grande Fratello Nip al momento vacilla sulla scelta della conducente. Scartata ufficialmente la candidatura dell'attrice Anna Safroncik resta in pole position Belen Rodriguez anche se Endemol ha fatto un sondaggio con Barbata Palombelli ma, al momento, la conduttrice di Forum non avrebbe intenzione di prendere in mano la macchina complessa di un reality. Tra i nomi nuovi sbuca quello di Nadia Toffa". La 'iena' potrebbe quindi essere la soluzione alternativa, anche se ancora tutto è possibile...

