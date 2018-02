Belen Rodriguez contro Nina Moric/ “Un viado”, modella croata a processo a Milano per diffamazione aggravata

Belen Rodriguez contro Nina Moric: quest'ultima a processo per diffamazione aggravata per aver definito l'argentina un “viado”. Le ultime notizie sulla battaglia legale

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez contro Nina Moric

Nina Moric rinviata a giudizio: la modella croata è accusata di diffamazione aggravata da un “fatto determinato” per aver definito «viado» Belen Rodriguez. L'episodio risale all'anno scorso, quando la Moric durante l'intervista rilasciata al programma “La Zanzara” di Radio 24, non ebbe parole dolci nei confronti dell'ex compagna di Fabrizio Corona. La paragonò infatti ad un transessuale e criticò il comportamento tenuto a casa dell'ex paparazzo: «Non è una bella persona come tutti credono, perché quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte... Minacciava di portar via mio figlio». Dichiarazioni che non sono cadute nel vuoto, ma che hanno avuto invece conseguenze. A distanza di qualche mese il gup di Milano Teresa De Pascale ha deciso infatti di rinviare a giudizio la Moric con l'accusa di diffamazione aggravata da un fatto determinato nel corso dell'udienza preliminare che si è tenuta questa mattina.

Belen Rodriguez contro Nina Moric: croata a processo

Il giudice ha ritrasmesso gli atti al pm Francesco Cipriani, titolare dell'inchiesta, per la riqualificazione del reato contestato a Nina Moric, che rischia da 1 a 6 anni. Belen Rodriguez invece è stata ammessa come parte civile nel processo che comincerà il prossimo 17 aprile davanti ai giudici della decima sezione penale. Tra i testi citati dalla difesa della modella croata, rappresentata dall'avvocato Solange Marchignoli, ci sono i giornalisti e conduttori della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, oltre al suo compagno, Luigi Favoloso. Per il momento Nina Moric, sempre molto attiva sui social network, non si è espressa sulla questione, evitando dichiarazioni ufficiali. Per quanto riguarda Belen Rodriguez, invece, in questi giorni ha altro a cui pensare, impegnata nella campagna pubblicitaria di Swarovski. La sua trasferta a New York prosegue in compagnia al suo entourage, mentre il figlio Santiago è stato affidato alle cure di nonna Veronica (anche il papà Stefano, infatti, si trova in Honduras in qualità di inviato dell'Isola dei famosi.

