Biagio Antonacci super ospite a Sanremo 2018/ Il ritorno all'Ariston in attesa del gran finale del tour

Altri artisti alla corte di Claudio Baglioni per il prossimo Festival di Sanremo 2018: anche Biagio Antonacci sarà ospite in una delle serate della kermesse, ecco i dettagli

01 febbraio 2018 Hedda Hopper

Biagio Antonacci

Si moltiplicano i nomi dei big che faranno da super ospiti al prossimo Festival di Sanremo 2018. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, oggi arriva quella di un altro ingresso importante nella lunga lista. Si tratta di un milanese, un cantante che ha fatto la storia della musica ovvero Biagio Antonacci. La conferma non arriva solo dalla produzione della kermesse canora più attesa di inizio anno ma dello stesso cantante che sui social ha confermato i rumors annunciando la sua presenza: "È passato tempo. Arrivai in questo posto sognato con pochi anni di storia, ma il bello è che sono ancora qui! Cambiano i ruoli, ma le emozioni restano appese al cuore. Claudio sono con te, in questo inedito nostro viaggio". Claudio Baglioni sta chiamando a raccolta i grandi big della musica sottolineando la sua voglia di andare alle radici senza strizzare l'occhio alla modernità e ai nuovi "mezzi" che hanno permesso ai giovani artisti di farsi notare e posizionarsi ai piani alti delle classifiche.

IL RITORNO ALL'ARISTON IN ATTESA DELLA FINE DEL SUO TOUR

Claudio Baglioni ha fatto queste scelte per i pezzi e gli artisti in gara e lo stesso sta facendo per gli ospiti nazionali e internazionali che sta chiamando a raccolta in questi giorni. Il primo annuncio speciale, legato all'Italia, è stato quello della presenza di Laura Pausini. A lei si sono poi aggiunti Gianni Morandi (che proprio ieri ha pubblicato una foto dall'Ariston) e i Nagramaro. Al momento sembra che questi siano gli ospiti italiani del Festival di Sanremo 2018. Biagio Antonacci arriva a Sanremo forte di un tour che ha fatto segnare un sold out dopo l'altro tanto che, a fronte di un’eccezionale richiesta, oltre alla quinta data di Bari, si è inserito in calendario il gran finale di questo del 26 maggio all’Unipol Arena di Bologna.

© Riproduzione Riservata.