CHE BELLA GIORNATA/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 1 febbraio 2018)

Che bella giornata, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Checco Zalone, Nabiha Akkari e Rocco Papaleo, alla regia Gennaro Nunziante. Il dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

CHECCO ZALONE NEL CAST

Il film Che bella giornata va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata diretta nel 2011 da Gennaro Nunziante, regista italiano che ha curato la regia di tutti i film che hanno come protagonista l'attore Checco Zalone. Che bella giornata è la seconda pellicola cinematografica interpretata da Zalone nelle vesti del solito personaggio burlone e stralunato che ha conquistato nel corso degli anni la simpatia di milioni di italiani. Al pari del primo film, Cado dalle nubi, anche Che bella giornata ha riscosso un successo strepitoso. Accanto a Checco Zalone nel cast del film figurano Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Isabelle Adriani, Anna Rita Del Piano, Ivano Marescotti e Tullio Solenghi. Oltre ad aver vestito i panni del personaggio principale, curato soggetto e sceneggiatura assieme a Gennario Nunziante, Checco Zalone si è anche occupato delle musiche che hanno fatto da colonna sonora al film. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

CHE BELLA GIORNATA, LA TRAMA DEL FILM

Checco ha poco più di trent'anni e vive assieme alla sua famiglia in un piccolo paesino brianzolo. Per guadagnarsi da vivere e per passione, di notte è addetto alla sicurezza presso un locale del paese. Checco è però un ragazzo di buon cuore ma decisamente maldestro e poco portato per questo genere di lavoro. Nonostante ciò, continua imperterrito a tentare di entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri ma senza successo. Grazie ad alcune conoscenze, il giovane poco dopo diventa capo della sorveglianza del Duomo di Milano. Proprio in quel frangente, la bella ed affascinante Farah assieme ai suoi due fratelli, inizia ad escogitare un piano per mettere a segno un attentato terroristico facendo esplodere il Duomo. Per farlo, la ragazza decide di sedurre il povero Checco che, dal canto suo, si innamora della giovane fin da subito. Fingendosi una studentessa, Farah riesce ad ottene l'accesso alla Madonnina del Duomo. È proprio li che assieme ai sui fratelli ha intenzione di posizionare l'ordigno...

