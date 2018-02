CRISTINA PLEVANI, GRANDE FRATELLO/ "Mi chiedono ancora consigli, non ho voglia di rispondere!"

Cristina Plevani, parlando della nuova edizione del Grande Fratello, ha dichiarato di ricevere continue richieste di consigli su come effettuare i provini per entrare nella Casa.

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Cristina Plevani e il Grande Fratello (Instagram)

Cristina Plevani ha condiviso un post su Instagram con il quale ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello, la versione standard del reality show di Canale 5 riservata alle persone comuni. Cristina, vincitrice della prima storica edizione andata in onda nel lontano 2000, nel suo lungo post condiviso sul proprio profilo ufficiale, ha dichiarato che, in tanti, la stanno contattando per chiederle consigli su come fare per emergere durante i provini per il reality show e fare successo. La Plevani ha commentato amaramente queste richieste di consigli, dichiarando, sostanzialmente, di non avere più voglia di rispondere a questo tipo di domande: "Ultimamente mi arrivano parecchi messaggi di persone che mi chiedono consigli su come fare ad entrare nella casa del Grande Fratello. Come sono i provini? Come mi devo comportare? Cosa mi chiedono? Cosa devo fare? "Ci tengo molto. Ci spero. È il mio sogno". Dopo 18 anni non so cosa rispondere. Perdonatemi, forse non ho più voglia di rispondere".

"IL GRANDE FRATELLO CHE HO AMATO NON ESISTE PIU'"

Cristina Plevani, nel resto del messaggio, ha affermato che il Grande Fratello di oggi è completamente diverso rispetto a quello andato in onda nei primi anni 2000 e di essere, quindi, poco adatta nel dare consigli ai ragazzi di oggi: "La massima ambizione di qualcuno è entrare nella Casa, chi sono io per smontare le loro aspettative e i loro sogni? Io sono l'inizio di un nuovo modo di fare televisione, un inizio che in 18 anni si è plasmato e modificato in base ai tempi, alle mode e ai costumi". Ironicamente, ma neanche tanto, quindi, Cristina Plevani si è definita troppo "vecchia" per elargire consigli, in quanto il Grande Fratello che lei ha amato e al quale ha partecipato, semplicemente, non esiste più. Più che un consiglio, Cristina Plevani si è limitata a dare un "avvertimento" agli aspiranti inquilini della Casa più spiata d'Italia. Questa è stata la frase con la quale Cristina ha chiuso il suo post: "Una cosa la posso dire: non è come entrerai in quella casa, preoccupati di come ne uscirai".

