Cristina Roncalli vs Mariano Catanzaro, Uomini e Donne/ "Forse mi ha usata per arrivare al trono"

Cristina Roncalli, ex fidanzata di Mariano Catanzaro, ha accusato il tronista di Uomini e Donne di averla usata per arrivare sul trono del programma di Maria De Filippi.

Cristina Roncalli, ex fidanzata di Mariano Catanzaro, ha lanciato una serie di accuse all'attuale tronista di Uomini e Donne con un'intervista rilasciata al settimanale Nuovissimo. L'ex fidanzata del tronista napoletano ha dichiarato che Mariano si trova nello studio del programma condotto da Maria De Filippi esclusivamente per voglia di popolarità e non certo per cercare l'amore. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo: "Non lo vedo pronto a gestire tanta popolarità. Di questo si tratta, di sicuro, non è lì per cercare la donna della sua vita. Lui cosa farà dopo? L'attore? Lo showman? Non basta un trono per fare tv ma studio e umiltà". Cristina Roncalli ha anche criticato la redazione di Uomini e Donne per aver deciso di puntare su Mariano per questa seconda parte del Trono Classico di quest'edizione. Secondo la Roncalli, Mariano non merita il posto da tronista e si trova lì esclusivamente perché i suoi "teatrini" piacciono al pubblico.

UOMINI E DONNE: "DICEVA DI ESSERE IN CONTATTO CON LELE MORA"

Vedere Mariano Catanzaro a Uomini e Donne ha provocato molta rabbia in Cristina Roncalli: "E' riuscito nel suo intento, come abbia fatto, non si sa". Stando alle sue parole, Cristina non sapeva chi fosse Mariano nel momento in cui si è messa insieme a lui. Cristina, all'epoca, decise di non dar peso ai pareri negativi riguardanti lui e di seguire soltanto il proprio istinto ma oggi sembra essersene pentita: "Forse mi ha solo usata". L'ex fidanzata di Mariano, a riguardo, ha dichiarato che, all'epoca della loro relazione, l'ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper aveva fame di popolarità e che la loro relazione è nata proprio dalla richiesta di lui di fare delle interviste in coppia. Cristina Roncalli ha anche affermato che Mariano Catanzaro aveva in mente il trono di Uomini e Donne anche quando era fidanzato con lei: "Diceva di essere in contatto con Lele Mora che gli avrebbe dato una mano. Lui mi deve molte spiegazioni e non voglio intralciare il suo percorso".

