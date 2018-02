DANIELE BOSSARI/ Condurrà il Festivalbar 2018?

Dopo la notizia del possibile ritorno in tv del Festivalbar, spunta il nome del probabile conduttore: Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip 2.

01 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Daniele Bossari

Dopo il successo di “90 Special” nessuno vuole veramente dire addio agli anni ’90. Se il settimanale Chi sostiene che a Italia 1 starebbero pensando di riportare in onda la trasmissione “Bim bum bam”, Giuseppe Candela su Dagospia ha scritto: “Gira voce che qualcuno si sia finalmente convinto a riportare in tv nell’estate 2018, dopo numerosi cloni, il Festivalbar. Solo una indiscrezione o sarà davvero la volta buona?”, ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia. Anche Max Novaresi, durante una puntata di “90 special”, ha confermato i rumors sul celebre programma musicale: “La gente chiede cosa è il Festivalbar, in molti non lo sanno Era più di Sanremo, un evento che girava a tappe e che si concludeva all’Arean di Verona. Ma la cosa più importante è che sembra che il Festivalbar possa tornare in onda nell’estate del 2018, su una rete Mediaset”.

DANIELE BOSSARI AL TIMONE DEL FESTIVALBAR?

Alberto Dandolo, nella sua rubrica di indiscrezioni su Oggi, avvalora la tesi del ritorno del Festivalbar e fa anche il nome del possibile conduttore: “Il Festivalbar ha spopolato nelle piazze e in tv fino al 2007. Ora la storica kermesse potrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset. Sembra infatti che si stia lavorando a una nuova edizione per la prossima estate. Per la conduzione circola insistentemente il nome di Daniele Bossari. Riuscirà a spuntarla? Ah saperlo…”. Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip 2, ha già condotto il Festivalbar nel 2001 con Alessia Marcuzzi e Natasha Stefanenko e nel 2002 con la Marcuzzi e Michelle Hunziker. Quindi conosce già molto bene le dinamiche del programma, inoltre la vittoria del reality show ha riaperto le porte della televisione al conduttore, ospite richiestissimo in tutti i programmi!







