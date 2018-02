DON MATTEO 11/ Anticipazioni dell'1 febbraio 2018: Anna riuscirà a conquistare Giovanni?

Don Matteo 11, anticipazioni dell'1 febbraio 2018, in prima Tv assoluta. Chiara mostra ad Anna una tecnica che potrebbe aiutarla con Giovanni. Sofia scopre una verità del passato?

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 1 febbraio 2018, Rai 1 trasmetterà una nuova puntata di Don Matteo 11, in prima tv assoluta. Si tratta della quarta, divisa nell'episodio 7, dal titolo "L'amore sbagliato" e nell'episodio 8, intitolato "Avrò cura di te". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Don Matteo deve confrontarsi con un nuovo evento che colpisce Sofia, aggredita da un compagno di scuola in modo inspiegabile. Il sacerdote di Spoleto unisce quindi le forze con i Carabinieri per scoprire la verità sull'evento. Intanto, Anna viene convinta dalla sorella Chiara a curare di più il suo aspetto fisico, sicura che la mancanza di femminilità abbia compromesso il suo fascino sugli uomini. Anche se Anna sembra cedere, decide di ascoltare un consiglio di Cecchini, che è sicuro di avere un piano infallibile perché Giovanni torni sui suoi passi e si riunisca alla fidanzata.

Il Maresciallo coinvolge infatti Nardi e per una serie di malintesi, finisce con il rivelargli che Anna è incinta di Giovanni, convincendolo al tempo stesso ad andare a cena con il Capitano. Cecchini infatti intende far ingelosire Giovanni, facendo in modo che veda la coppia al ristorante. Intanto, Giovanni continua a confidarsi con il prete e dimostra di avere una vocazione più salda del previsto. L'avvocato tuttavia dovrà fare i conti con una forte delusione quando scopre che Anna e Nardi stanno cenando insieme, anche se cercherà di nascondere le proprie emozioni. Le menzogne di Cecchini però verranno smascherate e dovrà scusarsi ancora una volta con il Capitano. Anna si ritrova inoltre a doversi avvicinare a Giovanni quando scopre che una sua ex fidanzata è la principale sospettata di un omicidio.

L'avvocato decide di assumerne le difese e Anna dovrà confrontarsi con i propri timori di complicare ancora una volta il rapporto con l'ex fidanzato. Intanto, Zappavigna informa Cecchini di aver ricevuto una forte eredità, motivo che spinge il Maresciallo a mutare completamente il proprio atteggiamento verso l'Appuntato. Improvvisamente diventato gentile, le vere intenzioni di Cecchini riguardano la possibilità di ricevere un piccolo regalo in denaro. Natalina invece inizia a ricevere dei misteriosi messaggi da un misterioso ammiratore, dietro cui si nasconde in realtà Pippo. L'amico infatti è rimasto intrappolato nelle sue intenzioni bonarie, quando si ritrova a dover proseguire con le menzogne pur di non addolorare la perpetua. Zappavigna invece cerca invano di rivelare a Cecchini di essersi fidanzato con Assuntina, mentre Giovanni riesce a dimostrare che l'ex fidanzata non ha ucciso il suo promesso sposo, ma che l'aggressione è dovuta ad una terza persona del tutto insospettabile.

EPISODIO 7 "L'AMORE SBAGLIATO"

Nel primo dei due episodi di questa sera, Nardi inizierà ad indagare su un episodio di bullismo. Chiede intanto a Cecchini di nascondere il cane della fidanzata, dato che la donna sta tornando in città e minaccia di riprenderselo. Chiara invece continua con la sua opera di convincimento nei confronti della sorella: cambiando look potrà diventare irresistibile agli occhi degli uomini ed anche di Giovanni. In questo nuovo appuntamento con la fiction, Chiara avrà quindi un ruolo sempre più centrale nella vita della protagonista, che ha dovuto abbandonare ogni aspetto femminile pur di competere con il mondo maschile legato alla propria professione.

EPISODIO 8 "AVRO' CURA DI TE"

Nell'ottavo episodio, il sacerdote decide di accogliere in Canonica una donna che ha trovato all'esterno della chiesa in stato confusionale. Anna invece inizia a sospettare che Cecchini stia tradendo la moglie quando lo sorprende in compagnia di un'altra e misteriosa donna. Sofia dovrà nel frattempo fare i conti con il proprio passato, che ritornerà a prendere forza nella sua vita proprio nel momento più sbagliato. Le anticipazioni non rivelano nulla di più riguardo al personaggio interpretato dalla giovane Mariasole Pollio, ma è possibile che questo indizio riguardi in qualche modo i suoi genitori e la loro tragica morte.

© Riproduzione Riservata.