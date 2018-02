Domenico bacia Tina Cipollari/ Uomini e donne, l'opinionista in balia di un focoso spasimante!

Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, Tina Cipollari ha concesso a Domenica un bacio sulla bocca, ma poi si detto la sua su Giorgio Manetti...

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Tina Cipollari

Si sono tenute ieri le nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e donne, occasione perfetta per chiamare in causa uno dei triangoli più interessanti del momento: Giorgio Manetti, Tina Cipollari e Gemma Galgani ai quali va aggiunta la divertente entrata in scena del cavaliere Domenico. Quest'ultimo, nelle precendenti puntate, ha confessato il suo interesse per l'opinionista, inseguendola per strapparle un bacio. Ma se fino a ieri, la Cipollari si era espressa contro qualsiasi rapporto ravvicinato, ieri qualcosa è cambiato. Non appena entrata in studio, infatti, la bionda vamp ha notato l'assenza di Domenico, chiedendo spiegazioni a Maria De Filippi. Quest'ultima ha presentato la giornata tipo del cavaliere dopodiché lo ha annunciato e lui è puntualmente arrivato. Dopo essersi messo comodo, togliendosi la giacca, l'uomo ha nuovamente inseguito la Cipollari, riuscendo a prenderla in braccio e ottenendo da lei anche un bacio sulla guancia. Ma questa volta Domenico non si è tirato indietro e, dopo essersi nuovamente diretto verso Tina, è riuscito anche a strapparle un bacio sulla bocca.

Uomini e donne: Tina Cipollari gelosa di Giorgio Manetti?

Tina Cipollari sta perdendo il ruolo di opinionista a Uomini e donne per assumere quello da tronista: ora che è tornata single, la vamp sembra pronta ad incontrare nuovamente l'amore come confermato nella registrazione di ieri. Oltre al divertente siparietto con Domenico, infatti, la Cipollari è tornata a scontrarsi duramente con Gemma. Il motivo? Sempre lo stesso ovvero Giorgio Manetti, l'oggetto del desiderio delle due donne. E così, quando la Galgani ha chiesto al 'Gabbiano' di ballare insieme, Tina è andata su tutte le furie, chiedendogli di rifiutare di concedergli quella danza. Sulle prime Giorgio ha rifiutato di assecondare il desiderio dell'opinionista ma, quando anche il pubblico ha cominciato a mormorare, lui se n'è tornato a posto infastidito senza realizzare la richiesta della Galgani. Successivamente invece accetta di ballare con Paola, non prima di avere chiarito di non avere alcun interesse nei suoi confronti in quanto la 'chimica si è spenta'.

