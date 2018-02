Emy e Pacifico/ Uomini e donne, la dama dice no e Gianni Sperti insorge!

Pacifico ha deluso Emy? La dama non ha dubbi e nella nuova puntata di Uomini e donne la verità verrà a galla spingendo Gianni Sperti a reagire, cosa vedremo ancora?

01 febbraio 2018 Hedda Hopper

Emy, Uomini e donne

Ancora liti e nuovi colpi di scena a Uomini e donne che oggi torna con il trono over e un'altra sfuriata da parte di Gianni Sperti. Il programma continua a mietere vittime e dopo quello che è successo ad Anna Maria potrebbe essere arrivato il momento anche per l'amata e odiata Emy. Sarà la dama oggi a prendere posto al centro dello studio per parlare della sua amicizia con Pacifico. La redazione era al corrente della loro amicizia telefonica e non del fatto che i due si erano addirittura visti. Emy frequentava già un altro cavaliere, Francesco ma, a quanto pare, lui l'ha delusa con le sue bugie e oggi è in studio per spiegare quello che è successo. Per questi motivi ha deciso di chiudere con Francesco e continuare e approfondire la sua conoscenza con Pacifico ma anche in questo caso sembra che le cose non sono andate come previsto.

PACIFICO TRA ALTERINA ED EMY, E GIANNI SPERTI?

Uomini e donne e questa penultima puntata della settimana ci regaleranno nuovi colpi di scena. Emy ammette che Pacifico le piace e che vorrebbe continuare a conoscerlo ma è a questo punto che Gianni interviene facendo notare che dice così per ogni cavaliere senza mai concludere molto. Pacifico dice di averla invitata ad andare a casa sua a Torino e lei gli ha detto di no ma Emy si dice addirittura pronta a lasciare lo studio con lui. Lo scontro è servito e le bugie vengono subito a galla soprattutto quando Pacifico rivela di aver sentito un’altra persona con la quale aveva ballato e che è andata a casa sua per due giorni, Alterina con la quale balle a fine puntata. Quest’ultima ha confermato che è stato gentile ed ospitale ma non è scattato niente e per questo ha deciso di chiudere la loro conoscenza, Pacifico vorrebbe rimanere in trasmissione, quale sarà la sua decisione?

