Francesca Cipriani/ Isola dei Famosi 2018, tutti contro di lei tra offese e accuse: attrice mancata o falsità?

Francesca Cipriani star all'Isola dei Famosi 2018 e nel mirino dei suoi colleghi che continuano ad affrontarla e offenderla. Ecco cosa è successo alla ex gieffina in Honduras

01 febbraio 2018 Hedda Hopper

La diretta si avvicina a grandi passi e presto scopriremo se Francesca Cipriani dovrà lasciare l'Isola dei Famosi 2018 oppure no. La gieffina è finita al televoto con Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta ma questo non ha cambiato le cose visto che gli altri continuano ad attaccarla. Sin dal suo primo, presunto, attacco di panico in elicottero, nessuno ha mai creduto in lei e nei suoi gesti così plateali. Anche negli studi televisivi italiani e nei talk si continua a parlare di quello che è successo al momento del tuffo ma anche al suo primo malore. In molti pensano che le sue siano sono delle scenate tanto che i suoi stessi colleghi di reality l'hanno accusata di essere un'attrice mancata e di usare ogni piccola cosa per farsi notare soprattutto quando ci sono le telecamere. Nei giorni scorsi ha discusso con le altre naufraghe e, nelle ultime ore, anche con Cecilia Capriotti.

LA CIPRIANI DA SOLA CONTRO TUTTI, SOLO PERCHÈ FORTE?

Proprio lei ha preso di mira la Cipriani accusandola addirittura di essere un fenomeno da baraccone per via di come si comporta e di come si concia. La Cipriani ha accusato la compagna di essere falsa per aver parlato male di Paola Di Benedetto e l'accusa arriva proprio davanti alle telecamere: “Ha detto che non sei bella, che non sai di niente” ma la Capriotti ha subito chiarito le cose confermando: “Non è vero, non ho mai parlato male di lei. Tu vuoi solo mettere zizzania, torna a fingere di sentirti male che sei un’attrice mancata. Sei un fenomeno da baraccone, mi vergognerei ad uscire con te”. Con queste parole la Capriotti chiude i ponti e minimizza le fantasie della giovane che avrebbe addirittura voluto creare un rapporto con lei. Come andranno le cose adesso? Intanto, in Italia sembra ormai certo che lei e Francesco Monte siano i più forti di questa edizione, ci saranno delle sorprese?

