Francesco Monte squalificato per droga?/ Mara Venier: "Sono tutti coinvolti!" (Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"

01 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte, Isola dei Famosi 2018

L'accusa lanciata da Eva Henger nella diretta dell'Isola dei Famosi 2018 di lunedì scorso ha sollevato un vero e proprio polverone che potrebbe avere dure conseguenze per Francesco Monte. Il naufrago continua a rischiare la squalifica per aver fumato marijuana nel corso della permanenza in villa e quindi prima dell'inizio dell'Isola vera e propria. E mentre la Mediaset sta valutando il materiale a sua disposizione, anche il Moige (l’organismo che si occupa di tutelare il pubblico da quanto mostratogli in televisione) si è mosso, rivolgendosi direttamente all'Ambasciata dell'Honduras in Italia e segnalando il grave episodio, ricordando che l'introduzione di cannabis nel paese è reato. Anche Mara Venier, ospite di Casa Signorini, ha aggiunto nuovi dettagli sul caso, rivelando che Eva aveva già esposto più volte il problema agli autori:“Bisognava approfondire questo argomento in maniera seria. Eva tutti i giorni l’aveva detto in confessionale e lì tutti sono coinvolti perchè tutti sapevano e nessuno ha parlato. A quell’ora davanti alla tv ci sono dei minori e non può finire così“. Le cose, insomma, si mettono davvero male per Francesco Monte a causa di questo episodio che conmtinua a far discutere anche il pubblico dell'Isola dei Famosi e non solo.

La mamma di Cecilia Rodriguez dalla parte della Henger

In molti si chiedono quale sia stata la reazione dell'ex fidanzata Cecilia Rodriguez alla notizia di una possibile squalifica di Francesco Monte. Molti credono che l'argentina, così come il suo nuovo amore Ignazio Moser, stia gongolando, ricordando la pioggia di critiche da lei ricevuta per la questione "armadio". L'unica però a dare cenno della propria opinione su tale questione è un'altra Rodriguez: la mamma di Cecilia, Veronica Cozzani. La signora Veronica Cozzani, infatti, si è fatta sfuggire un like sui social ad un commento contro il naufrago de L’Isola dei Famosi 2018, schierandosi chiaramente dalla parte di Eva Henger. Diversa è stata invece la reazione dell'ex cognato Jeremias Rodriguez, che si è schierato dalla parte di Francesco Monte.

