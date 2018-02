GEMMA GALGANI VS TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne: continua lo scontro al trono over

Al trono over di Uomini e Donne sono ormai all'ordine del giorno gli scontro tra la dama Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari. Si discute sempre su Giorgio!

01 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio, Tina e Gemma

Non si placa lo scontro tra prime donne nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri del programma dedicata al trono over, Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state protagoniste di un’acces lite, nata ancora una volta a causa di Giorgio Manetti. La dama torinese, ancora innamorata di Giorgio, è convinto che il cavaliere si lasci condizionare da Tina. Dopo le accuse, la bionda opinionista non è riuscita più a trattenersi: “Io non sono presente nelle esterne e non sono presente nella vita di Giorgio fuori dallo studio. Se Giorgio volesse la chiamerebbe, potrebbe reagire in maniere diversa. Gemma io credo che è giunta l’ora che tu ti metta in quella testa vuota che Giorgio non ti vuole più. Ma non è per colpa di Tina… Non ti vuole più, mettici una lapide”, ha detto Tina. La Cipollari ha concluso il suo discorso dicendo a Gemma “ti strozzo” e dandole della “gallinaccia vecchia”. Inoltre la vulcanica l’opinionista ha criticato anche l’atteggiamento del cavaliere Raffaele, che “pur di stare seduto sulla sedia in studio” accetta di farsi usare dalla Galgani. Clicca qui per vedere il video della lite

NUOVO SCONTRO TRA GEMMA E TINA

Anche nell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, assisteremo a un nuovo confronto tra le due donne. In studio Tina ringrazia per i complimenti di Raffaele - cavaliere che sta frequentando Gemma - che la trova una bella donna. La Galgani, che ha il dente avvelenato con la bionda opinionista, chiede risentita a Raffaele per quale motivo esca con lei che è diversa rispetto a Tina. Ancora una volta la bionda opinionista esplode e rinfaccia alla dama torinese di riceve complimenti anche da Giorgio. La questione si chiede quando entrano in studio due dame per Giorgio, Norma e Tiziana, che però vengono congedate subito dal cavaliere. Zanetti chiede di ballare con Paola, ma Gemma si propone. Giorgio invita Gemma a tornare al proprio posto: come commenterà Tina l’insistenza di Gemma?

