GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne: il gabbiano vola alto con Tina Cipollari, e Gemma?

Giorgio Manetti è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha una spiccata simpatia per Tina Cipollari e continua a essere ambito da Gemma Galgani.

01 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, 61 anni, continua a essere uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere detto “il gabbiano” ha rilasciato una lunga intervista a Oggi in cui ha parlato delle due donne della sua vita: Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese, con cui Giorgio ha avuto una travagliata storia, è convinta da tempo che tra il cavaliere e l’opinionista ci sia qualcosa di più. Il cavaliere ha dato i voti alle due donne: a Gemma 8 e mezzo, a Tina “10, è una bomba atomica”. Il cavaliere però ha smentito le voci di una relazione clandestina: “Io e lei insieme? Mi viene da ridere. Si sono perfino inventati questo incontro a Viterbo. In realtà ci siamo trovati su un treno per Firenze. Ha tre figli bellissimi, io non mi metto con lei”. Infine Giorgio ha rivelate che su un’isola deserta per un mese, tra Tina e Gemma, porterebbe entrambe: “Se fossi solo con loro altro che Isola dei famosi, faremmo L’isola de foco”.

GIORGIO CHIEDE A GEMMA DI STARE AL SUO POSTO

Nello studio di Uomini e Donne, Giorgio continua a essere oggetto delle discussioni tra Gemma e Tina. La dama è infatti convinta che il cavaliere si lascia influenzare dall’opininista, che non nutre molta simpatia per Gemma. Inoltre la torinese sembra soffrire il confronto con la vulcanica Tina, che non si fa problemi di dichiarare che Giorgio le fa spesso dei complimenti. Il Manetti è uno dei cavalieri più richiesti, spesso vengono nuove signore a proporsi per fare la sua conoscenza. Ma spesso il gabbiano le saluta come con Norma e Tiziana tra le ultime arrivate in studio. Nella puntata di oggi, giovedì 1° gennaio, Giorgio chiede di ballare con Paola, ma Gemma si propone: Giorgio invita Gemma a tornare al proprio posto.

