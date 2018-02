IL LUOGO DELLE OMBRE/ Su Italia 1 il film con Anton Yelchin e Willem Dafoe (oggi, 1 febbraio 2018)

Il luogo delle ombre, il film in pnda su Italia 1 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Anton Yelchin e Willem Dafoe, alla regia Stephen Sommers. La trama del film nel dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANTON YELCHIN

Il film Il luogo delle ombre va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 23.55. Una pellicola thriller e fantastica che è stata diretta nel 2013 da Stephen Sommers e vede tra gli attori protagonisti Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Patton Oswalt, Gugu Mbatha-Raw e Nico Tortorella. A vestire i panni del personaggio principale di Odd Thomas è Anton Yelchin, attore statunitense di origini russe, noto al grande pubblico di tutto il mondo per aver vestito i panni di Pavel in Star Trek. Apparso in numerose pellicole di successo come Ombre dal passato, Solo gli amanti sopravvivono, Middle of Nowhere, Alpha Dog e Il nemico invisibile, l'attore è purtroppo scomparso nel 2016 a seguito di un tragico e fatale incidente. Il regista Stephen Sommers si è anche occupato di redigere e curare la sceneggiatura del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL LUOGO DELLE OMBRE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è il giovane Odd Thomas, adolescente californiano che per guadagnarsi da vivere lavora presso un piccolo ristorantino nei pressi Mojave. Odd custodisce però un segreto legato ad una sua straordinaria capacità che gli permette di avvertire la presenza delle anime dei morti attorno a se. Gran parte delle anime con cui entra in contatto gli permettono incastrare e far assicurare alla giustizia i colpevoli delle loro morti. Una mattina, mentre Odd è intento a pulire i tavoli del Pico Mundo, fa la conoscenza di uno strano individuo dalla carnagione verdastra, avvolta da una strana aurea di morte. Odd comprende che qualcosa di terribile sta per abbattersi sulla città e che non ha tempo da perdere. Se vuole impedire una vera e propria strage, deve muoversi ed ha a disposizione un solo giorno.

