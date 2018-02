IL SEGRETO / Il difficile perdono di Camila: è possibile dimenticare il tradimento? (Anticipazioni 1 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 1 febbraio: Hernando tenta di riavvicinarsi a Camila dopo la partenza di Lucia ma la moglie appare ancora fredda e distaccata.

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna oggi su Canale 5 per una nuova avvincente puntata in onda a partire dalle ore 16:30 circa. Si ripartirà dalla partenza di Lucia, che finalmente ha lasciato campo libero al ricongiungimento di Camila e Hernando. La coppia potrà ricominciare la loro vita insieme ma davvero sarà così facile dimenticare il tradimento? Camila ha sofferto molto per il gesto commesso dal marito e sarà costretta a rendersi conto di avere bisogno di tempo per perdonarlo. Ogni tentativo dell'uomo di riavvicinarsi a lei, infatti, non darà alcun risultato: la moglie apparirà fredda e distaccata. Sarà questo l'inizio di una nuova crisi tra loro? Ma a Los Manantiales ci sarà un'altra persona alle prese con inevitabili problemi di cuore: stiamo parlando di Beatriz, che continuerà a pensare a Matias, nonostante ora lui sia sposato con Marcela. La giovane valuterà l'opportunità di scrivergli una lettera per potergli aprire il suo cuore dopo i momenti di passione vissuti insieme a lui...

Il Segreto: Beatriz rinuncia a Matias?

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, Beatriz vivrà dei momenti di grande agitazione dopo la notte trascorsa insieme a Matias. Tra loro potrà andare avanti in questo modo o faranno bene a mettere subito la parola fine a questa relazione? La lettera che la figlia di Hernando scriverà all'amante potrebbe chiarire una volta per tutte le cose... Nel frattempo Marcela si troverà a vivere dei momenti difficili alla locanda, a causa dei suoi modi goffi. La ragazza non risulterà affatto gradita ai clienti di Emilia e Alfonso, che si lamenteranno con loro riguardo i tanti commessi durante il lavoro. Il ritorno di Adela a Puente Viejo segnerà un nuovo inizio per lei e Carmelo: la donna non nasconderà più i suoi sentimenti e deciderà di convivere con l'amato, nonostante i tragici trascorsi. Sarà finalmente la volta buona per loro?

