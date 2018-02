IRON MAN/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 1 febbraio 2018)

Iron Man, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 gebbraio 2018. Nel cast: Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow, alla regia Jon Favreau. La trama del film nel dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ROBERT DOWNEY JR.

Il film Iron Man va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola d'azione e fantascientifica che vede come protagonista della pellicola è uno dei personaggi creati dalla Marvel più amato di sempre. Nel film diretto da Jon Favreau nel 2008, Iron Man è interpretato da Robert Downey Jr., noto attore americano protagonista di serie tv e film di grande successo. Ha infatti preso parte alla serie televisiva Allie McBeal per ben 25 episodi ed è apparso in ruoli di spessore in film come Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Captain America: Civil War, Chef - La ricetta perfetta e The Judge. Downey è tornato a vestire i panni di Iron Man anche nei sue sequel successivi del film, sempre diretti da Jon Fevreu. Quest'ultimo, ha poi coinvolto Downey anche nel film Chef - La ricetta perfetta, da lui diretto ed interpretato. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

IRON MAN, LA TRAMA DEL FILM

Tony Stark è un noto industriale specializzato nella produzione e vendita di armi da guerra. Dopo aver tenuto un importante incontro con alcuni vertici dell'esercito statunitense, l'uomo viene rapito da un gruppo terroristico. I criminali pretendono che Stark costruisca per loro un missile Jericho, in grado di radere al suo un territorio con estensioni di centinaia di chilometri. Stark, che nel frattempo è costretto ad assecondare le volontà dei terroristi, viene colpito da alcune schegge di metallo che per poco con gli perforano il petto. A salvargli la vita è un altro prigioniero, Yinsen, che posiziona sul petto di Stark un potente marchingegno magnetico. Fingendo di lavorare alla realizzazione del missile, Stark e Yinsen costruiscono una potentissima armatura, grazie alla quale Tony riesce ad annientare i suoi sequestratori. Tornato sano e salvo a casa, Stark chiude i suoi stabilimenti industriali, decidendo di dedicare il resto della sua esistenza a risolvere i disordini ed i soprusi che le sue armi hanno prodotto fino a quel momento.

© Riproduzione Riservata.