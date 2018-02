ISABELLA POTÌ / Chi è la pastry-chef lodata da Forbes (Masterchef 7)

La giovane pastry-chef Isabella Potì giudice nella gara esterna di Masterchef 7. La rivista Forbes l’ha inserita tra gli Under 30 da tenere in considerazione nei prossimi anni.

01 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Masterchef 7

Protagonista di questa nuova puntata di Masterchef Italia è la giovanissima ma già molto apprezzata Isabella Potì. Una pastry-chef di soli 21 anni che la celebre rivista Forbes ha inserito nella stretta cerchia degli Under 30 da tenere d’occhio nei prossimi anni. La Potì farà capolino in questa puntata del talent di Sky aggiungendosi ai quattro giudici per quanto concerne la prova in esterna. In una recente intervista rilasciata dalla talentuosa salentina al portale Dissapore.com in cui ha parlato di come sia iniziata la proficua collaborazione con il ristorante Bros’ di Lecce ed i suoi primi passi nel mondo della pasticceria. La Potì ha raccontato: “La svolta è avvenuta quando, durante l’ultimo anno di liceo alberghiero, ho conosciuto i fratelli Pellegrino: Floriano e Giovanni. Prima c’è stato uno stage di 4 mesi per familiarizzare con la cucina del Bros e anche con loro, visto quel che ci aspettava. Poi ho iniziato a lavorare stabilmente con i Pellegrino, completando anche la mia formazione. Sono stata per circa un anno all’Hibiscus Restaurant di Londra, con Cloude Bosi, subito dopo ho proseguito il tirocinio presso lo chef basco Martin Berasategui, dove ha lavorato anche Floriano. E ora sono qui, dai Bros’: è bello stare a Lecce, una città molto viva, salentina, del Sud: si vive per strada, c’è sempre molto movimento”.

ISABELLA POTÌ, IL FUTURO

Nella stessa intervista Isabella Potì ha parlato delle tante prove e rivisitazioni che lei fa prima di inserire una nuova creazione dolciaria nel menù del ristorante Bros’ dove attualmente lavora. Inoltre parlando del suo futuro e dell’inserimento nella importante lista del Forbes, la Potì si vede sempre a lavorare nel Bros’: “Le prove da fare prima di approvare un dolce? I dessert dipendono anche dal resto del menu, una coerenza che a volte richiede più tempo. In altri casi è bastata una prova e via, il dessert era già pronto Futuro? Isabella si vede con Bros’! Non siamo un carcere, sia ben chiaro, né vedo la decisione come un limite: la mia è stata una 'scelta', la scelta di entrare in una famiglia che ama definirsi come 'associazione a delinquere di stampo culinario'. E’ una scelta voluta, e ho tutta l’intenzione di perseguirla fino in fondo. Quello di Forbes è un traguardo importante, è l’ennesimo stimolo che mi porta a far bene il mio lavoro”.

