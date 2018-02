Isola dei Famosi 2018/ Guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani: Paola si schiera con l'ex pupa

Isola dei Famosi 2018, atmosfera tesa tra i naufraghi: scoppia la guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto si schiera con l'ex pupa.

01 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Atmosfera sempre più tesa sull’Isola dei Famosi 2018. Sono passati solo dieci giorni da quando è ufficialmente cominciata l’avventura dei naufraghi in Honduras, ma il nervosismo aumenta sempre di più. Dopo le pesantissime discussioni prima tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, poi tra quest’ultima ed Eva Henger e ancora tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, nelle ultime ore sono volate parole pesanti tra Cecilia e Francesca Cipriani. L’ex pupa ha puntato il dito contro la Capriotti che parlerebbe alle spalle delle altre donne dell’Isola. Stanca di non essere calcolata da Cecilia Capriotti che ha deciso di non partecipare ad una discussione, Francesca ha raccontato a Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta alcuni pettegolezzi sul loro conto: “Non voglio rivolgerti la parola e adesso inizio a parlare. Di te ha detto che sei bellissima, ma non sai di un ca**o (rivolta a Paola Di Benedetto, ndr). Voglio andarmene a casa, mi sono rotta le palle. Non l’hai detto? Lo giuro su mia mamma che ha avuto un infarto. Non ne posso più, mi avete rotto. Di fronte alla telecamera vi mostrate in un modo e appena le telecamere non ci sono, parlate alle spalle degli altri”, ha raccontato la Cipriani.

ISOLA DEI FAMOSI: CECILIA CAPRIOTTI PERDE LE STAFFE

Le parole di Francesca Cipriani hanno così fatto perdere le staffe a Cecilia Capriotti che, rivolgendosi all’ex pupa, ha utilizzato parole durissime. “Non l’ho mai detto e tu, Francesca, semini solo zizzania. Fai finta di sentirti male così avrai lo zucchero e la pasticca come tutti i giorni. L’attrice mancata! Di Paola ho detto che ha un volto bellissimo e tu stai raccontando il contrario. Non possiamo frequentarci Francesca, né essere amiche. Mi vergogno! A stare con te in giro mi vergogno. Sei un fenomeno da baraccone!", ha detto la Capriotti ferendo la Cipriani che è stata difesa da Paola Di Benedetto. La modella, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto la Cipriani e di aver visto una persona che non semina zizzania e che spesso fa buon viso a cattivo gioco proprio per evitare discussioni. La Di Benedetto, inoltre, si è detta certa della sincerità di Francesca.

