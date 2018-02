Jonathan Kashanian in lacrime/ Isola dei Famosi 2018, video: "Vorrei avere un figlio ma..."

Dimenticate le polemiche dei giorni scorsi e gli scontri trash sembra che Jonathan Kashanian sia riuscito a riportare un po' di umanità all'Isola dei Famosi 2018. Ecco il suo sfogo

01 febbraio 2018 Hedda Hopper

Jonathan Kashanian, Isola dei Famosi 2018

Le discussioni dei giorni scorsi, le accuse di Eva Henger, gli scontri tra la Rinaldi e Monte e tra la Capriotti e la Cipriani sono ormai un lontano ricordo. Oggi l'Isola dei Famosi 2018 ha trovato la sua dimensione umana e non per via delle avversità affrontate dai concorrenti nuovamente alle prese con pioggia e vento, ma anche per quello che è successo nelle scorse ore ad uno di loro, Jonathan Kashanian. Il giovane ex gieffino non si era ancora fatto notare molto se non per il suo bizzarro abbigliamento sin dalla prima diretta del programma ma adesso tutto è diverso. Oggi le lacrime hanno solcato il volto di un giovane che è sempre apparso con il sorriso in tv ma che dentro nasconde emozioni e privato, una vita difficile fatta di compromessi ma anche di pregiudizi e oggi Jonathan è esploso proprio grazie alle prime settimane all'Isola. Lo sfogo arriva proprio a favore di telecamere ma, soprattutto, di una delle sue amiche presenti sull'isola, Alessia Mancini.

LE LACRIME DI JONATHAN ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Proprio con lei, Jonathan Kashanian si è lasciato andare a una confessione durante il pomeriggio rivelando di aver paura di non riuscire ad avere un figlio: “Appena esco di qua faccio il diavolo a quattro per avere un figlio anche se questo significherà crescere un bambino da solo, so cosa significa farlo e non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché temo di non riuscire ad averne uno e di invecchiare senza. Me lo sento. Voglio che questa sia l’ultima cosa grande in cui mi accompagneranno i miei genitori”. Uno sfogo che arrivava dritto dritto da dentro e che ha ridotto l'ex gieffino addirittura in lacrime. Lui stesso ammette di essere sul punto di piangere ma anche che sua mamma non lo lascerà mai da solo: "Di avere una persona accanto non me ne frega niente, ci sono delle persone di merda in giro. A volte di notte mi chiedo se mai ce la farò ad avere un figlio. Pesa come un macigno. Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano”. Clicca qui per vedere il video del momento.

