L'ALTRA DONNA DEL RE/ Su Iris il film con Natalie Portman (oggi, 1 febbraio 2018)

L'altra donna del re, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Natalie Portman, Scarlett Johansson ed Eric Bana, alla regia Justin Chadwick. Il dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST NATALIE PORTMAN

Il film L'altra donna del re va in onda su Iris oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola storica e drammatica che è stata interpretata da Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana e Jim Sturgess mentre la regia è stata curata da Justin Chadwick, noto regista americano che ha diretto anche Mandela: Long Walk to Freedom. La trama segue le fila dell'omonia opera romanzata da Philippa Gregory, scrittice ameranca di libri storici. Ad interpretare uno dei personaggi principali della storia (Anne Boleyn-Anna Bolena) è Natalie Portman, attrice statunitense vincitrice di un Oscar per la sua straordinaria performance nel film drammatico Il cigno nero. Celebri sono poi le sue apparizioni in pellicole del calibro di Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, L'ultimo inquisitore, Knight of Cups e Thor: The Dark World. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

L' ALTRA DONNA DEL RE, LA TRAMA DEL FILM

Le sorelle Anna e Maria, nate in una famiglia di umili contadini, raggiunta l'età adolescenziale si trasferiscono definitivamente presso la corte di re Enrico VIII. Il loro scopo consiste semplicemente nel sedurre il sovrano per guadagnare importanti elargizioni economiche a favore dei propri familiari. Nel frattempo, Maria Bolena si innamora davvero del re e tra i due nasce una relazione segreta che sfocerà nella nascita di bimbo. Ma intanto Anna, anche lei innamorata del re, tenta in tutti i modi di attirare su di sé le attenzioni del sovrano, tramando contro la sua stessa sorella e bramando la carica di regina. Con grande perseveranza Anna riesce nel suo intento e costringe il sovrano a sposarla, ripudiando sua moglie e incoronando Anna come nuova regina d'Inghilterra. Quando però quest'ultima non sarà in grado di dare al re l'erede maschio che tanto desidera, Enrico VIII decide di condannarla a morte, anche alla luce del presunto tradimento perpetrato da Anna.

© Riproduzione Riservata.