LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 1 febbraio: spazio a Sanremo. In studio Daniela Farnese

Oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle 15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La vita in diretta, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

01 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta

Oggi, giovedì 1° gennaio, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Anche oggi verrà dato ampio spazio al Festival di Sanremo 2018 che prenderà il via il prossimo 6 febbraio. Ci saranno collegamenti con l’inviata Barbata Di Palma, ormai presenza fissa davanti all’Ariston, per vedere chi entra ed esce dal teatro. Ma ci saranno anche numerosi ospiti in studio con cui parlare delle novità del Festival di Claudio Baglioni. Ieri in studio con Francesca Fialdini c’erano Tony Dallara, Ketty Passa, Fabio e Alessandra dei Jalisse e Stefano Mannucci.

OSPITE DANIELA FARNESE

Tra gli ospiti della puntata de La vita in diretta di oggi, ci sarà Daniela Farnese: “Alle 15.15 sarò ospite a #LaVitaInDiretta. Se il treno ritarda ancora, però, sarò in collegamento dalla carrozza 4 di Italo”, ha twittato la scrittrice. Classe 1978, Daniela Farnese ha iniziato la sua attività di blogger nell’agosto 2003, con il blog Malafemmena, poi divenuto dottoressadania.it. Nel 2011, co-fonda la Stiletto Academy, che organizza corsi di portamento sui tacchi e, nello stesso anno, ha iniziato la sua carriera di scrittrice. Il suo primo libro, uscito nel 2012, “Via Chanel n. 5” ha avuto un gran successo editoriale: è arrivato terzo nella classifica Nielsen dei libri più venduti di narrativa italiana. Molto famoso anche il suo saggio “101 Modi per far soffrire gli uomini (siate stronze, siate cattive, siate spietate)”, del 2011, un manuale di vendetta per donne ferite. Il suo ultimo libro è “Donnissima”, che racconta di Enza con la vocazione per le pulizie e un matrimonio ormai agli sgoccioli.

