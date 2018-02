LUCA BASTIANELLO/ "Mia figlia Sophia Grace ha rischiato veramente di morire durante il parto!"

Luca Bastianello ha presentato la figlia Sophia Grace e la moglie Kim Vu con un'intervista rilasciata a Diva e Donna. L'attore ha dichiarato che la figlia ha rischiato di non farcela.

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Luca Bastianello e la figlia Sophia Grace (Web)

L'attore Luca Bastianello ha presentato la moglie e la loro figlia con un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. L'attore padovano, che il pubblico televisivo ha recentemente visto in Squadra mobile - Operazione Mafia Capitale e in Sacrificio d'amore, serie tv entrambe in onda su Canale 5, ha posato per un servizio fotografico insieme alla moglie statunitense di origini vietnamite, Kim Vu, e alla loro primogenita, la piccola Sophia Grace. Riguardo la figlia nata solo otto mesi fa, Luca Bastianello ha raccontato il rischio che la neonata ha corso durante i momenti del parto: "Un parto difficile, a distanza di mesi, ho rimosso. Mia figlia ha rischiato veramente di non farcela: i medici si sono accorti in tempo che aveva il "nodo vero" ossia quando il feto si gira attorno al cordone ombelicale". Anche Luca Bastianello ha corso il medesimo rischio al momento della sua nascita. Il parto cesareo d'urgenza al quale è stata sottoposta la moglie Kim, fortunatamente, ha avuto il lieto fine.

LUCA BASTIANELLO: "CON KIM, E' STATO UN COLPO DI FULMINE"

Riguardo sua figlia Sophia Grace, Luca Bastianello l'ha definita una bambina molto "tranquilla, sorridente ma anche un po' testarda e decisionista". Parlando, invece, di come ha conosciuto sua moglie, l'attore 38enne ha dichiarato che, con Kim Vu, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Bastaniello ha parlato di sua moglie come di "una donna tenace con una storia pazzesca alle spalle". Kim Vu e la sua famiglia, infatti, hanno lasciato il Vietnam per gli Stati Uniti quando lei aveva appena un anno di vita: Kim non è più tornata nel suo paese d'origine. La coppia avrebbe voluto partire in viaggio di nozze proprio per il Vietnam ma la gravidanza, almeno per ora, ha rimandato questo progetto. Luca Bastianello e Kim Vu hanno scelto di unirsi in matrimonio un anno dopo il loro incontro avvenuto grazie ad un'amica in comune. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Padova, città natale dell'attore, con una cerimonia religiosa alla quale è stato aggiunto anche il rito dell'incoronazione e della velazione.

© Riproduzione Riservata.