LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / Arriva la frecciatina di Cristiano Malgioglio: "Vi siete messi insieme?"

Luca Onestini ha sorpreso Ivana Mrazova a 90 Special, entrando in studio e suggellando il loro amore con un bacio. Ma Cristiano Malgioglio non era a conoscenza di questa novità...

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini e Ivana Mrazova

La storia d'amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini procede per il meglio a circa due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 2, programma che gli ha permesso di conoscersi e innamorarsi. La coppia, dopo un periodo di frequentazione, è uscita allo scoperto e ha confermato il proprio amore, annunciando anche importanti progetti per il futuro. E a quanto pare, l'ex tronista di Uomini e donne non lascia sola la sua fidanzata neppure per un attimo, accompagnandola anche a 90 Special, programma nel quale la modella ceca affianca Nicola Savino. Nella terza puntata, il conduttore ha colto la palla al balzo dopo essere venuto a sapere che Onestini si trovava dietro le quinte per sostenere la sua amata. Lo ha quindi chiamato sul palco, dove lui e Ivana (in versione Cameron Diaz) si sono baciati, scatenando l'entusiamo del pubblico presente in sala. "È solo mia!", ha precisato l'ex gieffino che ha anche ammesso di non avere mai visto il film Tutti pazzi per Mary, vero cult degli anni '90 raccontanti dal programma di Italia 1.

Luca Onestini e Ivana Mrazova criticati da Cristiano Malgioglio?

L'intervento di Luca Onestini a 90 Special è stato suggellato da Nicola Savino che ha raccontato all'ex tronista come Ivana Mrazova abbia occhi soltanto per lui: "Ivana non fa che parlare di te durante le prove", ha ammesso il conduttore anche se tali dichiarazioni devono essere sfuggite ad un altro protagonista del programma di Italia 1. Sorpreso dall'intervento del suo ex collega al Grande Fratello Vip 2, il paroliere gli ha rivolto una evidente frecciatina: "Ah vi siete messi insieme?", ha dichiarato fingendo di non avere letto nessun articolo di giornale rivolto alla coppia. Si tratta ovviamente di finzione, perché è davvero difficile pensare che tale informazione non sia mai giunta all'attenzione della regina Malgy. Ma allora quali sono i motivi di una simile affermazione, rivolta alla coppia con i quali i rapporti erano tutto sommato positivi nella casa più spiata d'Italia?

