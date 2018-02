Lory Del Santo/ “Io e Marco Ferri dell'Isola dei Famosi 2018 abbiamo dormito insieme!"

Lory Del Santo, nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo, svela di aver dormito con Marco Ferri, il bello dell'Isola dei Famosi 2018: "Ecco cos'è successo"

01 febbraio 2018 Anna Montesano

Marco Ferri e Lory Del Santo

Lory del Santo e Marco Ferri, naufrago della nuova edizione de l'Isola dei Famosi 2018, hanno trascorso una notte insieme. La rivelazione arriva proprio dall'attrice che, nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo in edicola oggi, svela di aver avuto una liason col modello. “Mi è stato presentato dieci anni fa da un amico che era venuto a trovarmi ed è arrivato lui” spiega la Del Santo. Poi continua nel suo racconto: “Mi colpì molto. All’epoca era ancora meglio di ora. [...] Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e lui ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme. Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. Comunque l’avevo invitato a livello amichevole”.

Lory Del Santo: "Grazie a Marco Ferri ho lasciato Pietrantonio"

Lory Del Santo continua svelando che, dopo quella notte, Marco Ferri le chiese di non fare parola di quel loro incontro: “Mi intimò di non fare parola del nostro week-end, perché lui voleva diventare famoso. Gli avevano promesso di mandarlo all’Isola. - svela la showgirl, che ancora spiega - All’epoca era uno sconosciuto. Quindi gli ho risposto che non avrei saputo a chi dirlo e che in seguito non ci saremmo più rivisti. Nonostante Marco sia stato poco carino con me, senza volere mi ha dato la possibilità di chiudere con Pietrantonio che mi aveva accusato ingiustamente”. Ma cosa è accaduto tra Lory Del Santo e Marco Ferri durante quella notte? L'attrice chiarisce che "Non è successo niente con lui" nel corso dell'intervista a Nuovo, anche se ha da aggiungere una critica al ragazzo "Ho pensato fosse un po' montato!".

