Luca Zingaretti, il Commissario Montalbano/ Gelosia e ‘matrimonio’ con Livia: “Salvo innamorato della libertà”

Luca Zingaretti torna nei panni del Commissario Montalbano: i nuovi episodi, le anticipazioni, la gelosia e il "presunto matrimonio" con Livia. "Salvo è innamorato della libertà"

01 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Luca Zingaretti è il Commissario Montalbano

Tutto pronto in casa Rai per la grande “nuovo” debutto del Commissario Montalbano: il 12 e il 19 febbraio occhi incollati su Rai1 per i due nuovi episodi della serie-fiction cult prodotta da Carlo Degli Esposti, diretta da Alberto Sironi e ovviamente interpretata dall’inossidabile Luca Zingaretti. “La giostra degli scambi” e “Amore” sono i titoli delle due nuove storie ambientate nella Sicilia meravigliosa di Ragusa Ibla e dintorni (Vigata è come sapete un nome fittizio, esattamente come Montelusa). Il primo episodio è frutto dell’esatta riproposizione letteraria del genio Andrea Camilleri, mentre il secondo è tratto da una storia e prende spunto poi da altre brevi storie inserite in romanzi già usciti negli anni passati. «Per me è sempre un piacere ritrovare questo personaggio, tornare a lavorare con il gruppo compatto di colleghi sul set, mi diverto sempre», spiega Luca Zingaretti presentando la nuova stagione, la dodicesima, pronta già a fare esplodere i canali dell’Auditel come per tutte le 11 precedenti. «Non nascondo che ogni volta per affrontarlo cerco di esaminare tutte le sue espressioni, persino le smorfie che ho utilizzato in passato per costruire qualcosa di diverso. Però è anche vero che Montalbano è una figura che nasce dalla scrittura letteraria, una scrittura importante, dunque si modifica continuamente e tutte le volte scopro nel personaggio chiaroscuri, profondità introspettive che all’inizio non sospetti, quindi è difficile ripetersi: essere uguali nella diversità», sottolinea ancora Salvo-Luca pronto a rivestire i panni del Commissario più amato della tv italiana. Amato perché non scontato, più profondo e cinico di quanto si possa pensare per una fiction campione di ascolti.

IN ARRIVO LE NOZZE CON LIVIA?

Ad impreziosire un cast affiatatissimo - Cesare Bocci è il fidato Mimì Augello, Sonia Bergamasco la “nuova” Livia delle ultime stagioni, e poi ancora l’ispettore Fazio, Catarella e tutti gli altri protagonisti del commissariato di Vigata - ci sarà come guest star Fabrizio Bentivoglio (nell’episodio “La Giostra degli Scambi”). Interpreta un fascinoso signore che viene tradito: «Ho prestato parecchia attenzione a un aspetto: la lingua siciliana di Camilleri». Proprio la cura e l’attenzione in dialoghi e storia connessi, hanno fatto le fortune di Montalbano, prima ancora dell’eterna storia/lotta d’amore con la Livia sempre residente a Boccadasse (Genova): «Questi due episodi» dice Sironi ai giornalisti, «esplorano i sentimenti. Camilleri porta i suoi personaggi al compimento degli amori, a volte tragici, a volte comici, a volte teneri e consolatori». Secondo Zingaretti invece le due nuove storie «parlano dell'amore e del suo potere salvifico, un bel messaggio da mandare in un momento in cui siamo impauriti da ciò che ci succede intorno, e dal futuro». Nei nuovi episodi si vedrà anche una Livia-Sonia Bergamasco finalmente col vestito da sposa: che sia la volta buona tra i due fidanzanti eterni? Camilleri non si sbottona e neanche Zingaretti, ma dovrebbe essere alla fine solo un “sogno” anche se i dubbi (e le speranze dei fan) restano. «Salvo ama la libertà, però è sempre stato gelosissimo di lei, solo che stavolta lo dimostra. O meglio mostra la sua fragilità», si limita a dire la bella attrice che interpreta l’amata Livia.

