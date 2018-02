MARA VENIER/ Il marito Nicola Carraro compie 76 anni: "Amore mio grande, buon compleanno"

Mara Venier ha festeggiato il 76esimo compleanno del marito Nicola Carraro con un post condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Amore mio grande, buon compleanno".

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Mara Venier, Nicola Carraro compie 76 anni (Web)

Mara Venier ha dedicato un post su Instagram al marito Nicola Carraro che, oggi, giovedì 1° febbraio 2018, festeggia il suo 76esimo compleanno. La conduttrice, attualmente in tv con L'Isola dei Famosi dove ricopre il ruolo di opinionista insieme a Daniele Bossari, ha condiviso una foto sul proprio profilo ufficiale che la ritrae insieme al marito, accompagnata dalla seguente didascalia: "Amore mio grande buon compleanno #happybirthday #tiamo #missyou". Anche il diretto interessato, l'ex editore ed ex produttore cinematografico Nicola Carraro, sempre attraverso Instagram, per festeggiare il suo compleanno ha condiviso alcune delle foto ritraenti i momenti più importanti della sua vita, facendo un piccolo bilancio: "E' ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 febbraio mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti... Mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?".

MARA VENIER E NICOLA CARRARO SONO SPOSATI DA 11 ANNI

Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati dal 28 giugno 2006. La coppia vive tra Milano, Roma e Santo Domingo. In questo momento, considerato l'impegno televisivo della conduttrice con L'Isola dei Famosi, Mara Venier si trova lontano dal marito, considerando anche l'hashtag #missyou utilizzato nel suo messaggio di auguri. L'anno scorso, la festa per il 75esimo compleanno di Nicola Carraro fece notizia per l'assenza di Simona Ventura e del compagno Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò. I dissidi tra Mara Venier e Simona Ventura non sono mai stati un mistero nonostante la Venier, in un'occasione, abbia dichiarato di non portarle rancore. Tornando al matrimonio con Carraro, Mara Venier, il giorno dell'ultimo anniversario di matrimonio festeggiato dalla coppia, lo scorso 28 giugno, ha condiviso sui social network il seguente messaggio: "Oggi 11 anni di matrimonio... Auguri vita mia... Dalla vita ho avuto molto, ma la vera botta di c*lo è aver incontrato te. I love you".

