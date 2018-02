Maria Chiara Giannetta è il capitano Olivieri / Il suo Giovanni verso un periodo di riflessione (Don Matteo)

Il capitano Anna Olivieri, personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta, dopo essere stata vittima del piano G del maresciallo Cecchini, lo coglie sul fatto. Cosa succederà?

01 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Maria Chiara Giannetta è il capitano Olivieri

Tra i protagonisti di questa undicesima stagione della fortunata fiction italiana Don Matteo, c’è l’affascinante capitano Anna Olivieri interpretata dall’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta. Una new entry che sta conquistando il pubblico italiano anche grazie ad una sceneggiatura ben congeniata ed articolata. In attesa di scoprire nel dettaglio cosa accadrà nella puntata in onda questa sera su Rai 1 ( sembra che la Olivieri coglierà sul fatto il maresciallo Cecchini intento a fare la corte ad un’altra donna) ricordiamo quanto avvenuto nello scorso appuntamento. A mettere in costante apprensione il capitano è la sua attuale situazione affettiva ed in particolare la rottura con lo storico fidanzato Giovanni deciso a seguire una improvvisa vocazione ecclesiastica in ragione di un fatto accaduto durante l’espletazione della sua professione di avvocato. Come suo uso e costume, il maresciallo Cecchini si convince di essere l’unico in grado di poter dare una mano alla bella Anna, confezionando per lei il cosiddetto piano G ed ossia gelosia. In poche parole Cecchini incomincia ad architettare un possibile modo per far ingelosire Giovanni in maniera tale da rendersi conto di quanto sia innamorato di Anna.

GIOVANNI E IL SUO PERIODO DI RIFLESSIONE

Come spesso accade nella storia della fiction, il piano amoroso del maresciallo Cecchini si dimostra essere un grosso fiasco. In particolare Cecchini convince il Pubblico Ministero che la Oliveri sia incinta per cui destinataria di attenzioni affettive visto l’attuale rapporto con Giovanni. Il PM messo davanti a questa presunta situazione si dimostra ben disposto ad invitarla a cena e ad essere piuttosto carino nei suoi confronti. Carinerie che Cecchini intende far passare agli occhi di Giovanni come un ravvicinamento tra Anna ed il PM in maniera tale da farlo ingelosirlo. Dal proprio canto Anna, convinta che il PM si stia facendo avanti con lei, vorrebbe sfruttare la cosa, su consiglio della più sfrontata sorella, per far ingelosire Giovanni. Alle fine però Cecchini viene scoperto ottenendo come unico risultato un rancore da parte della stessa Anna. Per il Capitano Olivieri la situazione sembra poi peggiorare quando vede con quanta enfasi Giovanni difende l’ex fidanzata da una pesante accusa di omicidio. Alla fine Giovanni, su consiglio di Don Matteo e per estremo dispiacere di Anna, comunica a quest’ultima di volersi prendere un periodo di riflessione in solitudine per capire cosa effettivamente vuole dalla vita.

