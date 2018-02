Masterchef Italia 7/ Diretta, anticipazioni e eliminati: prova in esterna al Gran Sasso (settima puntata)

Masterchef Italia 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio: prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?

01 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Bruno Barbieri - Masterchef Italia

Nuovo appuntamento con Masterchef Italia 7. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno HD, andrà in onda la settima puntata del talent show culinario più famoso della televisione italiana. Masterchef Italia 2018 è ormai giunto al giro di boa. Per i concorrenti è arrivato il momento di fare sul serio e, per cercare di conquistare la giuria, dovranno tirare fuori tutte le loro qualità. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann sono pronti per giudicare i nuovi piatti dei concorrenti ancora in gara. Dopo le eliminazioni di Tiziana, Simonetta (3^ puntata), Eri, Jose (4^ puntata), Michele, Stefano (5^ puntata), Rocco, Joayda (6^ puntata), nella settima puntata, a sfidarsi saranno Matteo, Davide, Fabrizio, Antonino, Giovanna, Alberto, Francesco, Denise, Manuela, Ludovica e Italo. Per gli chef amatoriali, ci saranno nuove, difficili prove da affrontare durante le quali i giudici testeranno le diverse capacità dei concorrenti. Oltre alle doti culinarie, infatti, i concorrenti dovranno dimostrare di avere estro, determinazione e capacità di ideare anche nuovi piatti. Stupire e conquistare la fiducia del pubblico non sarà affatto facile. Chi sarà, dunque, il nuovo eliminato?

ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 1° FEBBRAIO

La settima puntata di Masterchef Italia 7, giunto al giro di boa, partirà con la tradizionale Mistery Box che metterà subito in difficoltà i concorrenti. Nella puntata odierna, la Mystery Box sarà di grandissime dimensioni. Il vincitore avrà un vantaggio nella successiva prova dell’Invention Test che avrà un’ospite d’eccezione ovvero la giovane chef Isabella Potì che, nel 2017, è stata inserita nella lista “Forbes 30 Under 30” nella categoria “The Arts”. Come da tradizione, poi, i giudici e i concorrenti lasceranno lo studio per l'attesissima prova in esterna che, in questa settima puntata, si svolgerà sul Gran Sasso, precisamente sull’Altopiano di Campo Imperatore. Nella prova in esterna, gli chef saranno divisi in due brigate e dovranno cucinare per un gruppo di boy scout. La brigata perdente affronterà di conseguenza il pressure test per rimanere in gioco. Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich non perdoneranno neanche il più piccolo errore agli chef che dovranno impegnarsi tantissimo per riuscire ad accedere all’ottava puntata.

