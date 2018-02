Mercedesz Henger/ "Mia madre Eva contro Francesco Monte? Pensava a mio fratello che faceva uso di cannabis"

Mercedesz Henger, intervistata da Spy, parla delle accuse della madre Eva a Francesco Monte: "Ha sbagliato il modo ma pensava a mio fratello che faceva uso di cannabis".

01 febbraio 2018 Anna Montesano

Mercedesz ed Eva Henger

Continua a far discutere la grave accusa lanciata da Eva Henger a Francesco Monte nel corso della scorsa diretta de L'Isola dei Famosi 2018. "Hai portato la droga!" è stata la frase choc usata da Eva in diretta, accusa che ha portato Mediaset ad aprire una vera e propria inchiesta per scoprire cosa e quanto c'è di vero. A dire la sua è anche Mercedesz Henger, figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger, che in un’intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Spy in edicola da venerdì 2 febbraio, dice la sua sulle dichiarazioni della madre. «Anni fa mio fratello Riccardino ha fatto uso di sostanze stupefacenti… ed è stato proprio uno scemo! Lo hanno persino arrestato perché aveva delle piantine di marijuana sul terrazzo di casa. Per noi è stato uno choc. Penso che mia madre volesse dare un consiglio a Francesco Monte proprio per non fargli ripetere lo stesso errore».

Mercedesz Henger: "Mamma l’ha presa sul personale"

Mercedesz Henger continua nelle sue dichiarazioni e ci tiene a chiarire: «Mamma l’ha presa sul personale», spiega a Spy. «All’epoca (era il 2011, ndr) mio fratello era minorenne e posso dire che è stato uno scemo e ha fatto una grande cavolata. In famiglia abbiamo accusato tutti il colpo. Riccardino è stato arrestato perché ha fatto una bravata, aveva delle piantine di cannabis, ma non le coltivava: nella sua ingenuità pensava fosse un “hobby”! Tra l’altro mio papà (Riccardo Schicchi, morto nel 2012, ndr) stava male, era quasi cieco e non si rendeva conto di che cosa stesse accadendo». Mercedesz sottolinea di non essere d'accordo con i modi usati dalla madre Eva per raccontare la cosa in diretta, però svela «continuerò a difenderla perché so com’è fatta». La ragazzi ci tiene infini a puntualizzare che: «Inoltre abbiamo visto gente che, per molto meno, è stata eliminata da altri reality, come il Grande fratello. Non dimentichiamoci che queste cose sono illegali. Sono sicura che mia madre, quando tornerà, si saprà difendere».

