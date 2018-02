NADIA RINALDI VS FRANCESCO MONTE / "Non ha offeso solo me ma le donne della mia età" (Isola dei famosi 2018)

Nadia Rinaldi ha lanciato una dura accusa contro Francesco Monte, che secondo lei ha offeso lei e tutte le donne della sua stessa età. Ecco le ragioni...

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Nadia Rinaldi

Tanti gli alti e bassi del percorso di Francesco Monte a L'Isola dei famosi 2018, reality che dove segnare il suo riscatto ma che sta mettendo in ombra uno dei favoriti per la vittoria. Oltre ai sospetti per l'uso di droga, per i quali si sta ancora indagando, l'ex di Cecilia di Rodriguez è stato protagonista di un duro diverbio con Nadia Rinaldi, furiosa per alcune dichiarazioni del suo compagno d'avventura. Sembra infatti che Monte le abbia lanciato una frecciatina a causa della sua età non adatta (secondo l'attore) per una competizione di questo tipo. La frase in questione sarebbe: "Hai cinquant'anni, dovevi startene a casa", parole che hanno mandato su tutte le furie l'attrice, non solo perché si è sentita direttamente chiamata in causa ma anche perché in questo modo sono state criticate anche le sue coetanee. E la sua reazione non si è fatta attendere, come proposto nel daytime di ieri.

Nadia Rinaldi attacca Francesco Monte

Dopo averla sentita sbottare contro Rosa Perrotta e Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi questa volta si è scagliata contro Francesco Monte, accusandolo di avere offeso lei e le sue coetanee: "Lui a cinquant'anni mi dice che dovevo stare a casa, ma io a cinquant'anni ho avuto il piacere di lavorare con Alberto Sordi, Nino Manfredi… Che purtroppo questi non sanno manco chi sono. Non puoi calpestare il lavoro degli altri. Ma quante donne ci stanno a cinquant'anni che vanno avanti da sole, che hanno superato difficoltà con i figli". Prosegue il suo sfogo: "Francesco non ha offeso solo me, ma tutte le donne della mia età che hanno combattuto". Dichiarazioni che sono state accolte positivamente dal mondo del web, che comincia a mostrare qualche dubbio sul comportamento di Francesco Monte. Nadia, invece, sta aumentando il numero di suoi sostenitori, preoccupati che la sua avventura all'Isola dei famosi 2018 possa concludersi prima del tempo già il prossimo lunedì.

© Riproduzione Riservata.