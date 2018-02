ORIGINAL SIN/ Su Iris il film con Antonio Banderas e Angelina Jolie (oggi, 1 febbraio 2018)

Origina Sin, il film in onda su Iris oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Antonio Banderas e Thomas Jane, alla regia Michael Cristofer. La trama del film nel dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film Original Sin va in onda su Iris oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 23.25. Una pellicola che è stata realizzata nel 2001 e vanta la regia di un grande personaggio del cinema americano oltre che illustre sceneggiatore e regista teatrale. Stiamo parlando di Michael Cristofer, apparso in veste di attore anche in alcune serie tv di successo come Smash e Rubicon. Nelle vesti dei due personaggi principali della storia, Luis Antonio Vargas e Bonnie Castle, figurano due volti amatissimi del cinema a stille e strisce come Angelina Jolie e Antonio Banderas. Protagonisti di una storia d'amore passionale e tormentata, in Original Sin i due attori danno pieno sfoggio delle rispettive doti comunicative ed interpretative. Le musiche del film sono state arrangiate e interpretate da un grande del panorama jazz mondiale come Terence Blanchard. Ma ecco a voi la trama del fim nel dettaglio.

ORIGINAL SIN, LA TRAMA DEL FILM

Tra Bonnie Castle e Luis Antonio Vargas è fin da subito amore. In due hanno appena perfezionato un matrimonio per corrispondenza e quindi, in realtà, sanno davvero poco l'uno dell'altra. Bonnie, che finge di essere Julia Russell, è un'astuta ladra senza scrupoli che collabora con Walter Downs. Dopo aver conquistato la fiducia e l'amore di Luis, Bonnie prosciuga tutti i suoi conti e scappa via con i suoi soldi. Ma Luis, innamorato perdutamente della donna, non si arrende e pur di ritrovare la sua amata sposa, ingaggia un investigatore che poi si rivelerà essere Walter, il complice di Bonnie. Quando Luis ritrova la donna tenta di sferrarle un colpo di grazie ma accecato dall'amore desiste e decide di perdonarla. Poco dopo entra in scena il personaggio di Walter che cerca di uccidere Luis. I due si scontrano a viso aperto ma improvvisamente un colpo di pistola squarcia il cielo e Walter cade a terra tramortito.

