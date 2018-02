PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 1 febbraio 2018 : Leone insoddisfatto, reazione del Capricorno

Oroscopo di oggi 1 febbraio di Paolo Fox a LatteMiele. Previsioni segno per segno: il Leone vive un momento di grande insoddisfazione, il Toro un momento difficile, reazione Capricorno.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 1 FEBBRAIO 2018

Ora invece andiamo a vedere l'oroscopo nel dettaglio segno per segno, ascoltando quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo da Gemelli e Vergine I Gemelli finalmente sentono la sensazione che ci si sta lasciando alle spalle una situazione pesante. Il primo giorno di febbraio sarà quindi molto interessante e positivo. In amore ci si può emozionare di nuovo, senza creare aspettative inutili. C'è un ottimo cielo per fare ciò che aggrada e che soddisfa. Per la Vergine è il momento di farsi valere. Sono giornate utili per recuperare un sentimento, per effettuare nuove strategie. Qualcuno in questo periodo stava eventualmente perdendo un amore per averlo affrontato con razionalità e poca passionalità. Attenzione perché si è molto razionali. I sentimenti vanno vissuti con l'istinto. I nati sotto il segno della Vergine troppo spesso sono critici e quindi si autolimitano. Per coloro che sono soli da tempo è il momento di credere nei sentimenti.

DOMENICA L'APICE PER L'ACQUARIO, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo ora pagina per andare a vedere i segni in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Inizio mese in grande crescita con stelle molto interessanti. Dalla seconda parte del mese poi ci sarà un cielo davvero molto interessante. Dopo che ieri le cose sono state un po' difficili l'Acquario si rialza. Le cose andranno a migliorare con la giornata di domenica che rappresenterà l'apice per questo segno sotto diversi punti di vista. L'unica pecca è legata ai soldi che non fanno dormire sonni tranquilli in questo momento. Delle spese piombano all'improvviso e possono portare a complicarsi diverse situazioni. Migliora anche il Capricorno che tra giovedì e sabato vivrà un momento davvero molto positivo. Qualcuno ha dei problemi in sospeso e per questo sarà molto duro risolvere alcune situazioni. Attenzione ad alcune dispute che però possono far calare lo stato di forma attuale.

LEONE INSODDISFATTO, SEGNI IN CALO

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 1 febbraio 2018, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele dai segni che si possono considerare in calo. Il Leone è insoddisfatto e vive un momento di grande disagio per diversi motivi. Ci si sente bloccati dentro una bolla e non si riesce a reagire come si vorrebbe. bisogna stare attenti però a non coltivare questa sensazione di difficoltà, il rischio è quello di mettere in discussione anche un rapporto sentimentale importante. Il Toro viene da un inizio settimana molto pesante che ha messo in difficoltà. Il transito nell'orbita di Urano porterà però a prendersi delle soddisfazioni con la possibilità di realizzare qualche cosa che da tempo si sognava. Si è una persona stabile, ma alcuni eventi stanno movimentando tutto mettendo il segno in difficoltà. La razionalità però aiuterà a sistemare le cose e a mettere tutto nella forma che si cerca da tempo.

