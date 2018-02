POMERIGGIO 5/ Il web critica gli ospiti di Barbara D'Urso. Chi ci sarà in studio oggi, 1 febbraio?

Esclusive di cronaca, ospiti vip e lo speciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di Pomeriggio 5 di giovedì 1° febbraio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta

01 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso

Oggi, mercoledì 31 gennaio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso. La puntata di ieri del programma pomeridiano ha riscosso ottimi ascolti: 2.255.000 spettatori con il 18.5% di share nella prima parte, a 2.771.000 spettatori con il 19.9% nella seconda parte, e a 3.028.000 spettatori con il 19.2% nella terza parte di breve durata. Tra gli ospiti di Carmelita c’era anche la “signora della pelliccetta”, diventata famosa per un video virale sul web: “Con la mitica signora della pelliccetta!! Grazie per averci seguito!”, ha scritto la D’Urso su Instagram al termine della diretta. L’ospitata della signora, però, è stata molto criticata sui social: “No Barbara questa non ci voleva proprio nel tuo programma” e “Per me è vergognoso dare spazio a queste persone, fenomeni negativi del web!”, hanno scritto due utenti. E ancora: “Mitica signora?! Affronti tematiche come la violenza sulle donne, bullismo ecc... e poi pubblicizzi certe scenate disgustose e vergognose solo perché su internet il video è stato visto da milioni di persone? La coerenza dove sta? Ma che razza di televisione fai?”, ha cinguettato un altro utente.

SPECIALE ISOLA DEI FAMOSI 2018

Nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5 non mancherà lo speciale dedicato all’Isola dei Famosi, il reality show in onda il lunedì sera su Canale 5. Riflettori puntati su Francesco Monte, dopo le accuse sull’uso di droga lanciate da Eva Henger nel corso dell’ultima diretta. “Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcune concretezza. La produzione dell'Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti… Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti”, si legge in una nota diffusa da Mediaset. Nei giorni scorsi in studio, Barbara D’Urso ha affermato: "Non può passare il messaggio che sia giusto usare le droghe, leggere o pesanti che siano".

