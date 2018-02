PULP FICTION/ Su Tv8 il film con John Travolta e Uma Thurman (oggi, 1 febbraio 2018)

Pulp fiction, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: John Travolta, Uma Thurman eBruce Willis, alla regia Quentin Tarantino. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST JOHN TRAVOLTA

Il film Pulp fiction va in onda su Tv8 oggi, giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 21.30. Una pellicola del 1994 che ha visto la regia di un vero e proprio mito del cinema internazionale come Quentin Tarantino. Pulp Fiction è un film cult del genere splatter. Nel cast di attori principali figurano grandi nomi come John Travolta e Uma Thurman. Quest'ultima prenderà parte a numerosi altri film diretti da Questin Tarantino, come l'intera saga di Kill Bill di cui la Thurman è protagonista. La pellicola entusiasmò il pubblico e la critica di tutto il mondo con la sua trama irriverente e personaggi eclettici ed in netto contrasto tra loro. Nel cast di attori secondari figura un altro grande nome del cinema statunitense come Bruce Willis, protagonista di successi cinematografici senza tempo come The Sixth Sense - Il sesto senso, L'esercito delle dodici scimmie e Sin City - Una donna per cui uccidere. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PULP FICTION, LA TRAMA DEL FILM

Il film ha inizio all'interno di un locale, dove due giovani malviventi decidono di porre in essere la loro prossima rapina. Poco dopo la narrazione si sposta su Vincent e Jules, due sicari di professione al soldo del losco e spregevole boss Marsellus Wallace. La coppia sta per raggiungere l'appartamento di una gruppo di giovani nerd, colpevoli di aver rubato una preziosa valigetta a Marsellus. Vincent e Jules recuperano la valigia e trucidano a brucia pelo i ragazzi. Poco dopo i due si recano del covo del loro capo. Qui Marsellus sta intimando al pugile Butch falsare il suo prossimo match. Poco dopo il boss chiede a Vincent di accompagnare sua moglie in un locale in serata, per farle trascorrere una serata in compagnia. L'uscita va a gonfie vele e tra i due sembra nascere una splendida sintonia. A fine serata, Vincent riaccompagna a casa la donna ma quest'ultima, mentre l'uomo è in bagno, fruga nella sua giacca e poco dopo sniffa parte dell'eroina stipata in una tasca. La donna finisce in overdose gettando nel panico Vincent che, dopo essersi rivolto al suo spacciatore di fiducia, riesce e salvare la donna iniettandole una siringa di adrenalina.

