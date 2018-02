Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ Video:"Mi aspetto di approfondire la conoscenza" (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto ha parlato per la prima volta di Francesco Monte durante un confessionale andato in onda recentemente all'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5.

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte (Sito Ufficiale)

Paola Di Benedetto ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Francesco Monte, nato in queste prime settimane di Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Come documentato durante la seconda puntata serale del programma, tra l'ex tronista di Uomini e Donne, reduce dal tradimento "in diretta" dell'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, e la modella nota per aver ricoperto il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin, è già scattato il bacio, avvenuto durante la notte ma immortalato dalle telecamere. Come già anticipato, la Di Benedetto ha parlato di Francesco Monte per la prima volta, commentando questa conoscenza che, piano piano, si sta evolvendo chiaramente in qualcosa di più: "Qui c'è una persona con cui chiaramente e inaspettatamente mi trovo molto bene a condividere alcuni momenti, alcune chiacchierate anche molto intime. Quella persona è Francesco. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo".

PAOLA DI BENEDETTO: CONSCERE MEGLIO FRANCESCO? QUI TUTTO VIENE FRAINTESO...

Queste dichiarazioni sono arrivate durante un "confessionale" di Paola Di Benedetto davanti alla telecamera. Durante una conversazione con l'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, però, Paola Di Benedetto ha fatto intendere di non sentirsi completamente libera nella sua conoscenza con Francesco Monte: "Una chiacchierata, un abbraccio con Marco viene vista in un modo, se la faccio con Francesco in un altro". Rosa Perrotta, dopo aver ascoltato queste parole, le ha consigliato di continuare a comportarsi come ha sempre fatto, cercando di non dare troppo peso alle opinioni altrui. C'è da ricordare che, in questi giorni, dopo la messa in onda del bacio tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte, l'ex fidanzato di Madre Natura, il calciatore Matteo Gentili, ha commentato sarcasticamente l'episodio con una battuta condivisa tramite Instagram Stories: "Vai di briscola che io ci butto il carico". Francesco Monte, invece, in questi giorni, è a rischio squalifica dopo le dichiarazioni di Eva Henger riguardanti un presunto consumo di droga avvenuto prima dello sbarco sull'Isola. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PAOLA DI BENEDETTO E LE SUE CONFESSIONI ALL'ISOLA DEI FAMOSI

