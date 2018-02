Paolo Crivellin, la scelta/ Uomini e Donne, Angela Caloisi o Marianna Acierno? Due indizi svelano...

Uomini e Donne, Paolo Crivellin ha scelto! Angela Caloisi o Marianna Acierno, chi ha conquistato il cuore del bel tronista? Lunedì 5 febbraio lo scopriremo!

01 febbraio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta. Finalmente il fatidico momento è arrivato: il tronista di Uomini e Donne ha capito chi tra Angela Caloisi e Marianna Acierno ha conquistato il suo cuore. La scelta di Paolo, come svelano le ultime indiscrezioni, andrà in onda nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 5 febbraio e potrebbe regalare grandi sorprese al il pubblico. Ricordiamo che, come visto nel corso della puntata del trono classico andata in onda martedì, Paolo ha deciso di trascorrere due giorni con entrambe le corteggiatrici all'interno di una villa divisa in due zone, una per Angela, l'altra per Marianna. Qui Paolo ha trascorso del tempo prima con l'una, poi con l'altra, ed entrambe hanno avuto la possibilità di osservare il tronista con la rivale. Alla fine di questi due giorni, Paolo ha infine scelto; si, ma chi?

CHI È LA SCELTA DI PAOLO? DUE INDIZI PRIMA DI LUNEDI'

Se la scelta di Paolo Crivellin andrà in onda lunedì 5 febbraio, è chiaro che questa sia stata già registrata. Le ultime indiscrezioni sembrano anche anticiparci chi tra Marianna e Angela è stata la scelta: a svelarlo potrebbe essere una segnalazione fatta da un'utente al Vicolo delle News. "Stamattina ho visto Angela, la corteggiatrice di Paolo, era al centro commerciale Auchan di Giugliano, più precisamente in un negozio di abbigliamento; - scrive l'utente - alcune fan l’hanno fermata per chiederle di Paolo, ma ha risposto loro di non poter dire ancora niente. Comunque aveva uno sguardo molto abbattuto, non credo proprio che sia lei la scelta, mi sa che ha scelto Marianna.” Sarebbe un gran colpo di scena per il pubblico di Uomini e Donne se questa segnalazione venisse confermata. D'altronde, nei suoi ultimi post social, Marianna appare sempre molto felice: che sia un'ulteriore prova?

