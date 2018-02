Pippo Baudo / Dal primo Sanremo all’ultimo: ecco come cambia la sua TV, “Mi sono divertito!” (L’intervista)

Pippo Baudo, L'intervista di Maurizio Costanzo: il conduttore siciliano farà una lunga chiacchierata con il giornalista romano nella seconda serata della rete ammiraglia Mediaset.

01 febbraio 2018 Valentina Gambino

Pippo Baudo, L'intervista di Costanzo

Nella seconda serata di oggi, giovedì 1 febbraio 2018, il mese si aprirà con L’intervista di Maurizio Costanzo a Pippo Baudo. Il celebre conduttore, avrà modo di parlare sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, non solo del suo lavoro, ma anche degli amori e la vita privata. In televisione da moltissimi anni, Baudo ha alle sue spalle un bagaglio culturale davvero invidiabile. Ecco perché, il celebre giornalista romano, farà in modo di sviscerare ogni dettaglio profondo per fare emergere anche qualche piccolo particolare ancora nascosto al grande pubblico che da anni, ama e segue il Pippo Nazionale. Un vero maestro della conduzione che è stato in grado di fare conoscere numerosi talenti che poi hanno pienamente fatto parte della televisione italiana nel corso di questi anni. Attraverso molti video, Baudo si racconterà a cuore aperto e senza alcun tipo di filtro. Dagli esordi ai giorni nostri: salirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni? Durante la conversazione di questa sera, forse lo scopriremo…

Pippo Baudo ancora a Sanremo?

Secondo ciò che emerge sul web, anche i “vecchi” conduttore andranno in Riviera a tenere a battesimo il nuovo Sanremo che prenderà il via proprio questo martedì sera. Sul palcoscenico del Teatro Ariston saliranno Claudio Baglioni (anche direttore artistico della kermesse), Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. In tanto, visti anche i promo, pensano che al fianco del mitico terzetto, possano esserci anche le incursioni di Fabio Fazio (attuale conduttore di Che Tempo che fa), Carlo Conti e proprio Pippo Baudo. Proprio il cantante romano, intervistato tra le frequenze di Radio Subasio, non ha confermato ma nemmeno smentito ed anzi, ha lasciato aperta una bella porticina: “Chissà che non vogliano fare una capatina e vedere se l'allievo ha imparato la lezione. Per ora - ha scherzato - li pago per le lezioni che mi hanno dato…”, ha affermato. A questo punto, vedremo se il buon Costanzo sarà in grado di far parlare proprio il diretto interessato, nel corso della lunga chiacchierata televisiva di questa sera su Canale 5.

Il sogno del conduttore TV

Ed intanto, proprio Pippo Baudo pochi giorni fa ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera, consegnato dall'Università degli Studi eCampus di Milano. 59 anni di gloria televisiva e non sentirli! Intervistato da Paolo Maggioni, il Pippo Nazionale ha affermato che non tutto è stato scritto delle cose che ha fatto e di ciò che nella sua lunga carriera gli sarebbe capitato: "Io ho avuto un arco di tempo molto lungo... è difficile raccontare 59 anni. La vita è un mosaico di avvenimenti, di gioie e delusioni... c'è tutto in mezzo". Il primo Festival di Sanremo dei 13 condotti, risaliva al 1968: "Sono arrivato nemmeno con molta preparazione... nella mente degli organizzatori dopo il suicidio di Luigi Tenco c'era la voglia di rivoluzionare tutto". Sogni per il futuro? "Vorrei raccontare la storia di questo Paese! Io non mi sono ripetuto mai, dalla prima trasmissione ho sempre cambiato genere, adeguandomi... si può fare un parallelo dell'Italia che cammina e Pippo con i suoi programmi". Poi in ultimo, confida di essersi divertito tantissimo… e noi con lui.

