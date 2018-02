Quinta Colonna / Anticipazioni: Paolo Del Debbio incontra Giorgia Meloni e Orietta Berti (1 febbraio 2018)

Quinta Colonna, anticipazioni puntata 1 febbraio 2018: Paolo Del Debbio intervisterà Giorgia Meloni e poi avrà una chiacchierata con Orietta Berti dopo le recenti polemiche.

01 febbraio 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Questa sera andrà in onda il nuovo appuntamento in prima sera con Quinta Colonna, il talk show dedicato alla politica e l’attualità condotto su Rete4 da Paolo Del Debbio. Il giornalista nella giornata di oggi, giovedì 1 febbraio, sarà alle prese con un nuovo ed approfondito faccia a faccia con Giorgia Meloni. A seguire, l’approfondimento politico accenderà i riflettori sul tema della ricchezza, declinato in tutti i suoi aspetti, con il punto di vista di agiati e bisognosi, e quello delle tasse e delle imposte. Nel corso del dibattito, l’intervento di politici ed opinionisti ospiti in studio. Al termine del talk, “Quinta Colonna” dà spazio anche alla cantante Orietta Berti. Con Paolo Del Debbio, l’icona della musica italiana, tornerà sulle polemiche che l’hanno vista di recente protagonista. La donna aveva espresso il suo apprezzamento nei confronti del candidato premier M5s Luigi Di Maio nel corso di una trasmissione di Radio1. Le sue parole hanno fatto gridare alla violazione della par condicio in clima chiaramente pre elettorale.

Quinta Colonna, anticipazioni: tutti gli ospiti di Paolo Del Debbio

Dopo Giorgia Meloni, così come anticipato, Paolo Del Debbio durante Quinta Colonna avrà modo di parlare con Orietta Berti, dopo la polemica dedicata al Movimento 5 stelle. Proprio Luigi Di Maio di recente, aveva raccontato su Facebook l'amicizia che lo legherebbe alla cantante: "Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi Rai di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È stato per me un vero piacere! Abbiamo chiacchierato per un po', ci siamo raccontati i nostri impegni e ne ho approfittato per farmi un selfie assieme a lei che ho prontamente girato a mia mamma, sua grande fan. Insomma c'è stata subito una grande simpatia reciproca e mi ha detto che seguiva attentamente gli sviluppi del Movimento 5 Stelle". Staremo a vedere in che modo verrà approfondito il tema questa sera che ovviamente, potrete commentare e discutere attraverso Twitter con il seguente hashtag: #QuintaColonna. L’appuntamento con il programma condotto da Paolo Del Debbio è quindi rinnovato per la prima serata di oggi, come sempre in onda su Rete4.

