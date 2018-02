Rudy Zerbi Vs Yaser Cryo/ Amici 17, dalle accuse social allo scontro tv: "Mi hanno tappato la bocca"

Rudy Zerbi, professore di canto di Amici 2018, non ha gradito un post polemico del cantante Yaser Cryo. Il botta e risposta su Instagram finisce con le scuse dell'allievo

01 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Yaser Cryo cantante Amici 2018

Yaser Cryo, titolare del banco di canto di Amici 17, ha condiviso, sui propri social, un vero e proprio sfogo, per non essere stato minimamente inserito nella rosa dei più talentuosi allievi di quest'anno, quelli che meritano l'accesso di diritto al serale: "“Mi hanno tappato la bocca e privato del pubblico per quasi due mesi, le critiche sono ormai chiacchiere fuori luogo finchè non mi viene dato modo di farmi valere. #amici17". Parole dure che non sono piaciute a Rudy Zerbi che, su Instagram, ha attaccato l'interprete, apprezzato unicamente come esecutore, meno per la sua capacità di emozionare: "Le tue critiche sono fuori luogo!". Nel giro di poco tempo, inizia un vero e proprio scambio di battute in cui il cantante cerca di giustificarsi: "Le critiche finchè sono costruttive le ho apprezzate.Questo post io l’ho fatto perchè non ho avuto la prontezza di dire quello che pensavo…". Ma l'insegnante non ci sta e lancia una dura stoccata: "Tu non hai capito come funziona Amici, domandati se sei nel posto giusto! Noi non ti guardiamo solo il sabato nello speciale, ma ti vediamo ogni giorno! Amici è una scuola, non solo il programma del sabato! Hai detto il falso: chi ti ha tappato la bocca? Hai scritto il vero o il falso?"

RUDY ZERBI CONTRO YASER CRYO

Il duro contro tra Rudy Zerbi e Yaser Cryo è proseguito, anche, nelle ore successive, dando vita ad un botta e risposta in pieno stile: 'Chi la dura, la vince": Ho scritto il falso. Mi viene chiesto di fare qualcosa ma poi non me la fanno fare. Non avevo capito che il post fosse così diffamatorio…". Il professore di canto cerca di spegnere ogni polemica: "Guarda se la colpa è tua, tu hai problemi con tutti i professori, mi sembri completamente fuori registro!". Qualche ora fa, l'allievo ha eliminato il post, e pubblicato un lungo messaggio di scuse: "Ho eliminato il post di oggi per evitare che venissero fraintese le mie intenzioni: In nessun modo volevo diffamare il buon nome della scuola e trasmissione di Amici, a cui devo tanto e che, ci tengo a precisare, non mi ha mai dato motivo di dubitare della sua trasparenza. Il mio era solo uno sfogo per le critiche non costruttive che mi sono state rivolte nell'ultimo incontro con i professori, sulla base delle sole prove e lezioni, visto che non mi esibisco da dicembre per scelta dei professori stessi. #amici17". Sarà intervenuta la produzione a ristabilire la calma e l'ordine delle cose?!

