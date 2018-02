SANDRA MILO COMPIE 85 ANNI/ "Potrei anche innamorarmi, perdere la testa e sposarmi!"

Sandra Milo compirà 85 anni il prossimo 11 marzo. L'attrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo al quale ha parlato sia della sua vita privata che di quella professionale.

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Sandra Milo compie 85 anni (Nuovo)

Sandra Milo, il prossimo 11 marzo, compirà 85 anni. L'attrice, ex musa di Federico Fellini, è nel cast dell'ultimo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene e, successivamente, sarà sul set di Un nemico che ti vuole bene, film thriller che vedrà la partecipazione di Diego Abatantuono. L'attrice 85enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo con il quale ha parlato anche della sua vita privata oltre che quella professionale. Sandra Milo, come già sappiamo, ha tre figli, Debora, Azzurra e Ciro. Quest'ultimo le ha regalato la gioia di essere diventata nonna grazie alla nascita del piccolo Flavio che oggi ha 2 anni. Parlando dei figli, Sandra Milo ha detto di essere disposta anche a morire per loro: "Sarei pronta a tutto, per loro ho fatto sia da madre che da padre. Per i figli, si prova l'amore più grande. Il momento più forte, bello e intenso della mia vita è stata la loro nascita". Queste, invece, sono le dichiarazioni dedicate al nipotino Flavio: "Mi fa sorridere, è allegro, spensierato e vuole sempre giocare".

SANDRA MILO, "NON SI SMETTE MAI DI AVERE LA SPERANZA DI AMARE"

Sandra Milo si è descritta come una mamma tradizionale non troppo oppressiva, però. L'attrice ha manifestato il proprio orgoglio soprattutto per la figlia Debora, giornalista de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1. La Milo ha citato anche un figlio putativo, l'attore napoletano Gino Rivieccio con cui è attualmente impegnata a teatro con lo spettacolo Mamma... ieri mi sposo. Parlando di amore, invece, nonostante l'età matura, Sandra Milo non ha affatto escluso la possibilità di innamorarsi di nuovo: "Non si smette mai di avere la speranza di amare. Potrei anche sposarmi o comunque innamorarmi e perdere la testa. Nella vita, mai dire mai". Parlando di desideri professionali, invece, Sandra Milo vorrebbe misurarsi con un musical: "Mi manca questa esperienza e mi piacerebbe tantissimo". L'energia e la voglia di lavorare, per lei, non sono un problema: "Lavoro sempre e non mi stanco mai". Sandra Milo, tra le sue esperienze professionali, ha all'attivo anche una partecipazione a L'Isola dei Famosi e ha dichiarato di non essere scandalizzata dalla tv "urlata" di oggi.

© Riproduzione Riservata.