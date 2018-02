STRISCIA LA NOTIZIA/ Antonio Ricci commenta il successo del suo tg satirico

Questa sera, giovedì 1° febbraio, alle 20.40 su Canale andrà in onda la nuova puntata di Striscia la notizia condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio le veline.

Ultime battute per Michelle Hunziker e Gerry Scotti dietro al bancone di Striscia la notizia. I due conduttori stanno per lasciare il testimone a Ficarra e Picone, che condurranno il tg satirico di Antonio Ricci fino a giugno. Michelle Hunziker invece sarà presto sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo, su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. La puntata di ieri di Striscia ha registrato un calo negli ascolti, a causa della messa in onda su Rai 1 della partita di Coppa Italia tra Milan e Lazio: il programma di Canale 5 ha registra una media di 4.544.000 spettatori con uno share del 16.8%. Questa sera, giovedì 1° febbraio, alle 20.40 su Canale andrà in onda la nuova puntata di Striscia la notizia. In studio, insieme a Gerry Scotty e Michelle Hunziker, anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

IL SUCCESSO DI STRISCIA SECONDO ANTONIO RICCI

In una recente intervista a Eurosat, Antonio Ricci ha parlato del successo e della longevità di un programma come Striscia: “Dando per scontato il fattore “c”, che naturalmente è fondamentale, abbiamo sempre cercato di meritarcelo con l’impegno a non mollare mai e a lavorare continuamente sull’attualità, che è il cuore di ogni tg, per quanto satirico… In trent’anni, per stare sul pezzo, abbiamo più volte rinnovato dall’interno la squadra e ci siamo violentemente autocriticati piuttosto che sederci sugli allori”. Ricci ha poi commentato il flop di Fabio Fazio col passaggio a Rai 1: “Oggi, pur essendo sull’ammiraglia Rai, “Che tempo che fa” viene regolarmente battuto da “Paperissima Sprint”. Non solo: l’operazione ha comportato per l’azienda del servizio pubblico la necessità di esaudire la richiesta di Fazio di non avere concorrenza su Rai 2 e Rai 3. E con un uomo solo al comando, sta soffrendo oltre ogni previsione in termini di ascolti”.

