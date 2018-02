Sanremo 2018/ Anticipazioni e news: ecco i vincitori per i bookmakers, Moro-Meta regnano sovrani

Sanremo 2018, anticipazioni e news in attesa dell'esordio in TV: ecco come andrà la classifica finale secondo le attente previsioni dei bookmakers, tutte le info.

01 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

Ormai mancano davvero pochissimi giorni alla prima puntata della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Dal prossimo martedì 6 febbraio, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, si apriranno i battenti della kermesse musicale più famosa, amata e attesa della televisione italiana. Claudio Baglioni nel ruolo di conduttore e anche di direttore artistico, salirà sul famoso palcoscenico del Teatro Ariston con al suo fianco Michelle Hunziker, momentaneamente "scippata" a Mediaset e Striscia la Notizia, e Pierfrancesco Favino, scippato anche lui ma al cinema. Per quanto riguarda il DopoFestival, anche in questo caso ci saranno due volti del grande schermo italiano: Edoardo Leo e la collega Sabrina Impacciatore. Proprio il nome della romana, era anche saltato fuori per una possibile conduzione della kermesse principale come quarta protagonista. Chi vincerà questa nuova edizione? Si sono avanzati già i primi pronostici ed i bookmakers sembrano già avere le idee chiare sui trionfatori di questo Sanremo che si concluderà il prossimo 11 febbraio.

I favoriti alla vittoria, ecco le quote dei bookmakers

I favoriti numero uno alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2018, sembrano essere l’inedita coppia di cantautori formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro con una quota di 2.75, quindi puntando un euro su di loro se ne vincono 2.75. Segue poi Ron, in gara con una canzone firmata da Lucio Dalla, quotato a 4.50. Mario Biondi completa il terzetto con una quota di 9. A seguire a 10, Max Gazzè e Noemi. Sempre nella zona alta della classifica, a 12 vengono posizionati Elio e le Storie Tese. A 15 Annalisa Scarrone, Giovanni Caccamo, The Kolors e Roby Facchinetti in coppia con Riccardo Fogli. Scendendo solo di qualche gradino, a 18 troviamo Nina Zilli che precede Renzo Rubino, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Le Vibrazioni e Ornella Vanoni con una quota di 20. Ricevono minore possibilità di vincita Enrico Ruggeri con i Decibel e Lo Stato Sociale a 25 e ancora meno, a 30, Luca Barbarossa. In ultima fila nei pronostici dei bookmakers ci sono Red Canzian e la coppia formata da Diodato e Roy Paci a 40, la quota più alta dell'intero lotto. E voi per chi farete il tifo? Diteci la vostra!

