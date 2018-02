Stefano De Martino/ L'inviato è promosso o bocciato? Il pubblico si spacca! (Isola dei famosi 2018)

Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2018, ma le sue performance in video continuano a dividere l’opinione dei fan. Ecco perché..

01 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Stefano De Martino

Come se la sta cavando Stefano De martino alle prese con la sua prima volta da inviato? A dare una risposta a questa domanda, i tanti fan dell’Isola dei Famosi 2018, che nelle ultime ore si sono dati appuntamento sul suo profilo ufficiale per commentare le sue recenti performance. “Stefano e dai… svegliati un po'”, scrive Pina con la speranza di trasmettere un po’ di energia al suo beniamino, mentre Valy, orgogliosa di vedere in tv un suo conterraneo, non ha dubbi sul suo talento: “Bravo e simpaticissimo, non avevo dubbi, ma davvero complimenti. Sono orgogliosa di essere di Napoli da quando in giro ci sei tu a rappresentarci”. Per il ballerino, però, arriva anche una sonora bocciatura: “Eh vabbè sei carino niente di più”, mentre, fra i tanti fan, c’è chi segue il reality soltanto per poter rivederlo in tv dopo l’addio ad Amici: “Guardo l’isola dei Famosi solo per te”. Il ballerino della scuola di Maria De Filippi riuscirà a mettere d'accordo tutti?

STEFANO DE MARTINO, LA DIETA DELL'EX BALLERINO DI AMICI

Anche se in questi giorni è sempre più impegnato con il day time dell’Isola dei Famosi, Stefano De Martino non rinuncia a uno stile di vita sano e, se nei giorni scorsi i filmati delle sue Instagram Stories lo ritraevano alle prese con un duro allenamento pomeridiano, una delle ultime immagini testimonia il suo impegno nelle scelte alimentari più sane. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, l’ex ballerino della scuola di Amici ha condiviso un’immagine che ritrae la sua modesta colazione, composta da una tazza di cereali integrali e un piatto di fragole a pezzi. Sull'immagine, inoltre, Stefano De Martino non ha rinunciato a riportare l’orario della sua sveglia, le 6.30 del mattino, segno che per lui, l’impegno con il fitness è qualcosa di serio. È forse proprio questo il segreto del suo fisico invidiabile o gran parte del merito è da attribuire a Madre Natura? Se vi siete persi lo scatto, potete visualizzarlo per un periodo di tempo limitato a questo link.

