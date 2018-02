THE LAST WITCH HUNTER/ Su Rai 4 il film con Vin Diesel (oggi, 1 febbraio 2018)

The Last Witch Hunter, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood e Michael Caine, alla regia Breck Eisner. Il dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

VIN DIESEL NEL CAST

Il film The Last Witch Hunter va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che vede l'attore Vin Diesel nei panni del personaggio principale, Kaulder. Con la regia di Breck Eisner, il resto del cast è composto da Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine, Julie Engelbrecht, Ólafur Darri Ólafsson e Rena Owen. La protagonista femminile del film è Rose Leslie, interprete di origini britanniche nota per le sue apparizioni in serie televisive come il Trono di Spade e The Good Fight. Nel corso della sua carriera cinematografica ha invece fatto parte del cast di Morgan, Now Is Good e Honeymoon. Steve Jablonsky, compositore americano, ha invece curato le musiche di The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe. Tra i suoi capolavori citiamo le colonne sonore della saga di Trasformers e di Desperate Housewives. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE LAST WITCH HUNTER, LA TRAMA DEL FILM

Kaulder è un giovane ed umile contadino che dopo la morte della sua amata moglie decide di unirsi ad una folle spedizione con l'intento di porre fine all'esistenza della perfida Regina delle streghe. Con straordinario coraggio e temperamento, Kaulder riesce nel suo obiettivo ma prima di morire la strega getta su di lui una terribile maledizione, che lo condanna a vivere in eterno. La narrazione compie un balzo temporale al 2015, anno in cui Kaulder ha ormai assunto il ruolo di cacciatore di streghe. Il suo amico e mentore, nonchè capo dell'Ordine dell'ascia e della croce, è ormai vicino al pensionamento ma improvvisamente perde la vita per cause in apparenza naturali. Kaulder decide di indagare sulla strana morte di Dolan e scopre che in realtà il suo amico è stato sottoposto ad un disumano trattamento di tortura, attraverso un maleficio scagliato da un potente mago di nome Belial. Quest'ultimo, assieme alla sua folta schiera di seguaci, ha intenzione di ripristinare il periodo di terrore della Regina delle streghe.

