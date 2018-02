TRAPPOLA IN ALTO MARE/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 1 febbraio 2018)

Trappola in alto mare, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Tommy Lee Jones e Gary Busey, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Cielo

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il film Trappola in alto mare va in onda su Cielo oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che vede protagonista uno dei miti del cinema d'azione a stelle e strisce come Steven Seagal ed è stata diretta nel 1992 da Andrew Davis, regista americano che si è occupato della regia di film di una certa importanza e risonanza internazionale. Tra questi ricordiamo Il fuggitivo, Holes - Buchi nel deserto, Danni collaterali, Reazione a catena e Delitto perfetto. Nei panni di William Strannix troviamo anche l'attore americano Tommy Lee Jones e Gary Busey, interprete statunitense apparso in Una bionda sotto scorta, Omicidio nel vuoto e Comportamenti molto... cattivi. Steven Seagal, che in Trappola in alto mare interpreta il ruolo di Casey Ryback, (come avvenuto nella maggior parte delle pellicole a cui ha collaborato) ha anche prodotto la pellicola assieme ad Arnold Michlan e Steven Reuther. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRAPPOLA IN ALTO MARE, LA TRAMA DEL FILM

Casey è uno dei cuochi impiegati presso la USS Missouri, imbarcazione militare sotto il comando della Marina Americana. L'uomo è in realtà un ex membro delle Forze speciali della marina statunitense, ormai in congedo per aver malmenato un suo comandante. A conoscere la vera identità di Casey è solo il suo superiore, il generale Adam. Un sera, mentre è in corso una festa a bordo della nave organizzata dal tenente Krill, quest'ultimo cerca di stuzzicare l'ira di Casey col solo obiettivo di istigarlo alla violenza e poi di imprigionarlo all'interno di una cella frigo. Krill, assieme ad un gruppo di ex galeotti, ha intenzione di prendere in ostaggio l'intero equipaggio ed impossessarsi delle armi atomiche conservate a bordo della USS Missouri. L'intento dei sequestratori è quello di sganciare una bomba nucleare sugli States e rivendere al miglior offerente il resto dell'arsenale atomico.

© Riproduzione Riservata.