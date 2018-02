UN POSTO AL SOLE / Diego perdona Patrizio prima della sua difficile operazione (Anticipazioni 1 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 1 febbraio; Patrizio parla con Diego poco prima dell'operazione e gli chiede scusa, ammettendo i propri errori.

01 febbraio 2018

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà oggi una nuova puntata di Un posto al sole, caratterizzata soprattutto dalla grande apprensione per le sorti di Diego alla vigilia dell'operazione. La famiglia Giordano sarà di nuovo unita in attesa del difficile intervento chirurgico e anche Viola rientrerà da Torino per stare vicina al fratellastro. L'occasione sarà perfetta per un chiarimento tra Patrizio e lo stesso Diego i cui rapporti sono stati complessi negli ultimi giorni: l'aspirante cuoco non era a conoscenza della verità sulle condizioni di salute del fratello, motivo per cui oggi gli chiederà scusa per il suo ambiguo comportamento. Ammetterà le proprie colpe e confesserà di non riuscire più a riconoscersi: sarà questo l'inizio di un nuovo periodo di pace tra i figli di Raffaele? Rossella finirà per riavvicinarsi al suo ex fidanzato?

Un posto al sole: lo scontro tra Sandro e Serena

La puntata di Un posto al sole di questa sera concederà ampio spazio anche al ritorno di Sandro a Napoli. Dopo avere discusso con Marino riguardo la possibilità di affittare la sua villa, il giovane Sartori finirà per impensierire anche Roberto, preoccupato che proprio il figlio possa togliergli la possibilità di diventare l'Amministratore Delegato dei cantieri. Ma non sarà il rapporto con il padre ad innervosire l'aspirante attore: Sandro si troverà faccia a faccia con Serena dopo diversi mesi e chiamerà in causa una questione rimasta in sospeso da diversi mesi. Si esprimerà duramente contro di lei, ricordandole come non lo abbia aiutato in passato quando lui e Claudio vivevano un periodo di crisi. Insieme a questa vicenda, nell'episodio di Upas di questa sera sentiremo parlare ancora della gelosia di Mariella che avrà un confronto chiarificatore con Cinzia. Le tensioni sembreranno finalmente svanite, almeno fino a quando Cinzia non scriverà una mail a dir poco ambigua...

