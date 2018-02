UNA VITA / La disperata fuga di Pablo e Leonor: la coppia si separa ma... (Anticipazioni 1 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 1 febbraio: Pablo e Leonor tentano una fuga disperata ma vengono inseguiti dalle guardie che sembrano sul punto di catturarli...

01 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita continua ad appassionare milioni di italiani con le sue storie d'amore complicate ma anche grazie ad una serie costante di colpi di scena. L'ultimo di essi riguarda le sorti di Pablo e Leonor, che hanno deciso di fuggire dal carcere come ha consigliato Mauro: è questa l'unica possibilità per loro di evitare la condanna a morte del fratello di Manuela, accusato di avere ucciso Guadalupe. Dopo avere colpito alla testa l'agente, per rendere la fuga più credibile, i due coniugi correranno disperatamente ma saranno inseguiti dalle guardie che sembreranno sul punto di raggiungerli. Solo allora, per evitare di essere catturati, Leonor e Pablo decideranno l'unica possibilità per uscire vittoriosi da questa sfida: separsi momentaneamente e incontrarsi in seguito, in un luogo da loro stabilito. Ma qualcosa potrebbe andare storto anche questa volta... Ad Acacias 38, Cayetana sarà ancora in preda alla sua pazzia anche se avrà dei momenti di lucidità, durante i quali ricorderà qualche dettaglio del suo passato.

Una Vita: Teresa sconfigge Ursula!

In uno dei suoi momenti di lucidità, Cayetana comincerà a rivivere alcune drammatici momenti della sua infanzia, a partire da un terribile incendio. Sarà allora che la dark lady di Una Vita farà delle domande a Fabiana, dicendole di vedere lei e un'altra bambina tra le fiamme. La verità verrà finalmente a galla? Mentre la sua migliore amica si troverà a fare i conti con alcune immagini forti della sua infanzia, Teresa e Fernando saranno uniti contro Ursula al Patronato. Il benefattore, che prova dei chiari sentimenti nei confronti della maestra, informerà gli altri membri di avere trovati i finanziatori per la costruzione della nuova ala del collegio. Sarà un duro colpo per Ursula che, sconfitta nel peggiore dei modi, si troverà costretta a rinunciare alla presidenza dell'organizzazione...

